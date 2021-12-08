Самый популярный костюм конца 2021 года: кто из знаменитостей надевал бархатный образ от Gucci

Самый популярный костюм конца 2021 года: кто из знаменитостей надевал бархатный образ от Gucci

Это культовый наряд. Когда-то красный бархатный костюм был создан Томом Фордом.

В 2021 году бренду Gucci исполнилось 100 лет и по такому случаю главный креативный дизайнер Алессандро Микеле представил новую коллекцию Дома, которая получила название Aria. Создавая вещи для этой коллекции Алессандро переосмыслил серию образов, созданных когда-то Томом Фордом, возглавлявшем Gucci в 90-х годах.

Особенное место в коллекции было уделено культовому предмету фордовской коллекции 1996 года - брючному бархатному костюму. Прославила этот наряд когда-то актриса Гвинет Пэлтроу, надев его на MTV Video Music Awards.

Гвинет Пэлтроу в 1996 году / Getty Images

В новой же коллекции Микеле создал сразу несколько вариантов этого наряда в разных цветах. Однако звездой коллекции стал именно костюм в красном цвете с острыми лацканами на пиджаке, украшенными атласными полосками, а также лампасами на брюках-клеш.

И только появившись в продаже костюм настолько полюбился знаменитостям, что уже на протяжении двух месяцев многие из них периодически надевают этот наряд на различные светские мероприятия, тем более, что этот бренд выпустил его как для мужчин, так и для женщин.

Мы собрали звезд, которые надевали этот наряд для съемок и различных мероприятий. Некоторые из них также надевали только пиджак. Предлагаем рассмотреть все образы.

Андерсон Пак и Бруно Марс

Они выбрали одинаковые наряды для American Music Awards.

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Марк Жак-Бертон

Этот фасон немного отличался лацканами, но все же был из той же коллекции Aria.

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Гвинет Пэлтроу

Актриса опять повторила свой культовый образ.

Ники Чампа

Актер решил надеть только пиджак.

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Финнеас О’Коннелл

Брат Билли Айлиш получил в этом наряде награду "Песня года в кино".

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Сара Гей Форден

Автор книги "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", по которой Ридли Скотт снял фильм, тоже надела знаменитый красный пиджак на премьеру.

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Пэм Абди

Пэм - глава по кинопроизводству в Metro-Goldwyn-Mayer. Она курирует разработку, производство и постпродакшн всех фильмов. Собственно "Домом Гуччи" она тоже занималась, поэтому не только пришла на премьеру, но и отдала дань уважения бренду, надев красный костюм.

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Акилле Лауро

Итальянский певец выступил во время концерта One Night Show тоже в наряде Gucci.

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Крис Дженнер

Ким и Хлое Кардашьян и Крис Дженнер / Getty Images

Граци Массафера

Бразильская актриса и бывшая модель надевала красный наряд для съемки GQ Brasil.

А это помощник Леди Гаги. Как видите, он тоже надел красный костюм, чтобы помогать суперзвезде передвигаться с ее длинным шлейфом.

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