Самый сексуальный наряд Дианы: что известно о платье-комбинации, которое принцесса надевала на Met Gala

Сегодня однотонные шелковые платья-комбинации уже стали базой в гардеробе любой девушки, ведь на каждой фигуре такой наряд смотрится по-своему оригинально, сексуально и стильно. Мы сочетаем такие платья с блейзерами, пальто, босоножками и туфлями. Но вот еще в 1990-х годах подобные образы не были столь распространенными, тем более никто не ожидал, что в чем-то подобном может появится на публике королевская особа.

В 1996 году в Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala, в тот раз он был посвящен творчеству французского модельера Кристиана Диора. На мероприятии появились различные знаменитости, однако звездой вечера стала принцесса Диана. Это было ее первое появление на Met Gala, а состоялось оно всего через три месяца после того, как она завершила свой скандальный развод с принцем Чарльзом.

Этот период жизни Дианы хорошо отражается в ее нарядах, ведь она отказалась от консервативных, пышных и скромных платьев с рюшами, в пользу более лаконичных, приталенных и сексуальных образов. Диана начала одеваться не только в британские бренды, но и регулярно появляться в нарядах от Versace, Gucci и Dior, в ее образах можно встретить юбки выше колен, тонкие бретельки, открытые плечи и декольте. Поэтому неудивительно, что для самого гламурного светского мероприятия Нью-Йорка она выбрала наряд в подобном стиле - шелковое платье-комбинацию.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

Наряд леди Дианы был выполнен в темно-синем цвете, который напоминал ночное небо. Платье было длинным, лиф имел небольшие оборки, а также был украшен черным кружевом, которое повторялось на спине, бретельках и юбке.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

Дополнили этот вечерний образ тяжелая синяя накидка-кимоно, маленькая сумка Dior, которая сейчас носит название Lady Dior, туфли с острым мысом и а также любимые украшения Уэльской - чокер с сапфиром и жемчугом, небольшие серьги с сапфирами и бриллиантами (сейчас эти серьги носит принцесса Кейт), а также она почему то не сняла помолвочное кольцо с сапфиром.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

В 1996 году Дом Dior коснулись изменения и в октябре его возглавляет новый амбициозный и очень креативный модельер Джон Гальяно. Именно он создает для леди Дианы ее провокационное синее платье для красной дорожки на которую она вышла в декабре. Без сомнения дебют Гальяно для Модного дома удался, ведь о нем, как о создателе провокационного наряда аристократки, трубил весь мир. Далее подобные бельевые платья неоднократно прослеживались в коллекциях дизайнера в разных интерпретациях.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

Но вот что касается самого платья, то леди Ди могла его и не надеть, поскольку для 1996-го такой наряд был слишком вызывающим. Буквально перед самым мероприятием Диана чуть не изменила образ, а причиной тому стал ее сын Ульямм. 35-летняя мать беспокоилась, что не скромный наряд может смутить ее 14-летнего ребенка-подростка. Но все же она решилась надеть платье и в результате этот образ стал культовым, поскольку олицетворял ее новый жизненный этап, который к сожалению, продлился не долго.

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