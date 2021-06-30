Самый стильный тренер: что носит Андрей Шевченко

Знаменитый футболист и главный тренер сборной Украины любит люксовые марки и дружит с Армани, но на поле вышел в украинском бренде.

Андрей Шевченко за свою спортивную карьеру сумел добиться огромных высот и войти в мировую спортивную историю, как один из лучших футболистов Украины, и как первый тренер сборной, под чьим руководством команда вошла 1/8 финала Евро-2020. Но помимо колоссальных спортивных успехов за ним числится еще одна особенность - хороший вкус.

Шевченко, как и множество успешных и знаменитых, попал и в мир моды. Знакомство украинца с fashion-индустрией началось, когда он приехал в Милан, чтобы играть за одноименный спортивный клуб, где и окунулся в жизнь "модной столицы" Италии. Именно здесь футболист познакомился со знаменитым модельером Джорджо Армани и одним из ярких моментов их дружбы стал показ на Неделе мужской моды в 2001 году. Тогда кутюрье предложил украинцу пройтись по подиуму, демонстрируя костюм из новой коллекции.

Андрей Шевченко / Getty Images

"Это так спонтанно получилось. Когда мне позвонили с предложением, я как раз отдыхал и ответил: "Почему нет? Можно попробовать", - рассказывал Андрей в интервью Дмитрию Гордону.

"Было тяжело. На подиуме очень скользко, поэтому я все время думал о том, как бы не упасть. Кроме прессы, там присутствовало много интересных людей: Шон Коннери, Брэд Питт, Джордж Клуни. Организаторы сделали очень красивую презентацию: закрылся показ, они повесили сзади экран и на нем показали нарезку из нескольких забитых мною мячей. Потом сделали мой красивый выход. Думаю, все удалось – мне даже самому было очень интересно", - добавил он тогда спортсмен о своем первом модельном опыте.

Но на этом ни их сотрудничество, ни дружба не закончились - футболист снова участвовал в дефиле этого итальянского бренда в 2002 году и представлял коллекцию сезона осень-зима 2002/2003.

Вскоре дружба футболиста и модельера вышла на новый уровень и они стали еще и бизнес-партнерами решив открыть в Киеве бутик Armani Collezioni, который проработал в столице несколько лет. В 2006 году Шевченко стал лицом осенне-зимней коллекции марки. Интересно, что и со своей женой, моделью Кристен Пазик, Шевченко тоже познакомился на афтепати одного из показов Armani.

Андрей Шевченко с женой и Джорджо Армани / Getty Images

Но этот итальянский бренд неединственный, с которым Шевченко сотрудничал. Также футболист был замечен в рекламном проекте Heroes спортивной марки Reebok и еще таких гигантов спортивной обуви как Nike и Mizuno. Вместе с Кристен Андрей даже открывал онлайн-магазин мужской одежды IKKON, который представлял различные люксовые бренды, среди которых были Rick Owens, Valentino, Luigi Borrelli, Roberto Cavalli, Calvin Klein Collection и AG Adriano Goldschmied.

Андрей Шевченко / Getty Images

А вот на Евро-2020 Андрей Шевченко вышел на стадион в элегантном и строгом темно-синем костюме от украинского бренда Arber, который украшал герб Украины на нагрудном кармане.

Андрей Шевченко / Getty Images

В обычной жизни Андрей Шевченко предпочитает более простые, лаконичные и не броские образы. Но на мероприятиях часто появлялся в стильных смокингах и костюмах. Одними из любимых брендов знаменитости являются такие марки как Tom Ford, Dolce & Gabbana и, конечно же, Armani.

Андрей Шевченко с женой / Getty Images

Андрей Шевченко с женой / Getty Images

Андрей Шевченко с женой / Getty Images

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