Самый знаменитый браслет Cartier: кто из звезд носит The Love Bracelet

Одним из самых знаменитых украшений ювелирного бренда Cartier является браслет под названием The Love Bracelet. Впервые это украшение было разработано в 1969 году ювелирным дизайнером Альдо Чипулло.

Браслет Cartier очень лаконичен, утонченный и имеет необычную застежку, благодаря которой украшение буквально нельзя снять без специальной отвертки, которая прилагается в комплекте к нему. Во время создания дизайна The Love Bracelet Альдо явно вдохновлялся строительными болтами, гайками и отвертками, ведь считал подобные метизы изысканными и красивыми.

Отвертка к браслету также доступна в виде ожерелья, что позволяет "запирать" браслет на одном человеке, в то время как "ключ" хранится на шее другого как символ их любви.

Браслет Cartier The Love Bracelet / Getty Images

На заре своего появления браслеты только покрывались благородными металлами, но вскоре начали изготавливаются из 18-каратного золота или платины. Цвет золота может быть разным: белым, розовым или желтым. Также некоторые модели этого украшения дополняются драгоценными камнями, вреди которых часто бриллианты, изумруды или рубины. Также встречаются модели и полностью инкрустированы бриллиантами.

Предлагаем вспомнить, кто из селебрити в разное время появлялся в этом знаменитом украшении на светских мероприятиях.

Камерон Диас

The Love Bracelet / Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли

The Love Bracelet / Getty Images

Меган, герцогиня Сассекская

The Love Bracelet / Getty Images

Дженнифер Энистон

The Love Bracelet / Getty Images

Игги Азалия

The Love Bracelet / Getty Images

Сара Джессика Паркер

The Love Bracelet / Getty Images

Кайли Дженнер

The Love Bracelet / Getty Images

Джулианна Мур

The Love Bracelet / Getty Images

Ева Мендес

The Love Bracelet / Getty Images

Кэти Холмс

The Love Bracelet / Getty Images

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