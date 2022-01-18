Самый знаменитый браслет Cartier: кто из звезд носит The Love Bracelet

Одним из самых знаменитых украшений ювелирного бренда Cartier является браслет под названием The Love Bracelet. Впервые это украшение было разработано в 1969 году ювелирным дизайнером Альдо Чипулло.
Браслет Cartier очень лаконичен, утонченный и имеет необычную застежку, благодаря которой украшение буквально нельзя снять без специальной отвертки, которая прилагается в комплекте к нему. Во время создания дизайна The Love Bracelet Альдо явно вдохновлялся строительными болтами, гайками и отвертками, ведь считал подобные метизы изысканными и красивыми.
Отвертка к браслету также доступна в виде ожерелья, что позволяет "запирать" браслет на одном человеке, в то время как "ключ" хранится на шее другого как символ их любви.
На заре своего появления браслеты только покрывались благородными металлами, но вскоре начали изготавливаются из 18-каратного золота или платины. Цвет золота может быть разным: белым, розовым или желтым. Также некоторые модели этого украшения дополняются драгоценными камнями, вреди которых часто бриллианты, изумруды или рубины. Также встречаются модели и полностью инкрустированы бриллиантами.
Предлагаем вспомнить, кто из селебрити в разное время появлялся в этом знаменитом украшении на светских мероприятиях.
Камерон Диас
Рози Хантингтон-Уайтли
Меган, герцогиня Сассекская
Дженнифер Энистон
Игги Азалия
Сара Джессика Паркер
Кайли Дженнер
Джулианна Мур
Ева Мендес
Кэти Холмс
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