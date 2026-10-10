Сара Джессика Паркер объяснила, почему не носит одежду Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

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Кэрри Брэдшоу научила целое поколение зрительниц смело экспериментировать со стилем, сочетать несочетаемое и не бояться модных провокаций. От юбки-пачки до туфель Manolo Blahnik — её образы стали неотъемлемой частью истории сериала «Секс в большом городе». Однако в реальной жизни Сара Джессика Паркер не носит вещи своей знаменитой героини.

«Это как будто ходить в костюме другого персонажа»

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Во время гала-вечера New York City Ballet 2026 Fall Gala 61-летняя Сара Джессика Паркер рассказала изданию PEOPLE, что хранит одежду Кэрри Брэдшоу, но относится к ней как к архиву.«Нет, я никогда не ношу одежду, в которой снималась в сериале. Она у меня есть, но это архив» — пояснила актриса.

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Дело не только в том, что многие вещи существуют в единственном экземпляре или уже стали частью экранной истории. Паркер подчеркивает, что между ней и Кэрри есть огромная разница. Поэтому надевать её костюмы в повседневной жизни было бы примерно так же странно, как выходить на улицу в образе Сары Сандерсон — ведьмы, которую актриса сыграла в фильме «Фокус-покус».

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Для Паркер у этих вещей есть особая ценность, но они не обязательно должны вернуться в её гардероб. Они хранят память о роли, ставшей культовой, и о моде, которая до сих пор вдохновляет дизайнеров и поклонников сериала.

Иногда актриса всё-таки делает исключения

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Впрочем, это правило не является абсолютным. В августе 2025 года Паркер призналась, что несколько раз всё же брала вещи из своего модного архива для особых случаев. Однажды актрису пригласили на день рождения в Англию, и она решила выбрать наряд из коллекции Кэрри.

Однако такие случаи остаются редкостью. Сара Джессика очень бережно относится к вещам и каждый раз оценивает, соответствует ли конкретное событие ее имиджу и не рискует ли она испортить ценную одежду.

И это вполне понятно, ведь культовые костюмы — не просто вещи, а часть культурного наследия сериала, который выходил с 1998 по 2004 год и навсегда изменил представление о моде на телевидении.

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У Синтии Никсон — совершенно иной подход

Синтия Никсон / © Associated Press

Коллега Паркер по сериалу «Секс в большом городе» Синтия Никсон,с ыгравшая Миранду Хоббс, подходит к экранному гардеробу гораздо практичнее. Актриса рассказала, что примерно треть её нынешнего гардероба состоит из вещей, которые принадлежали её героине.

По словам Никсон, актрисам разрешали забирать костюмы, которые им нравились. И если наряды Кэрри для Паркер — почти музейные экспонаты, то вещи Миранды продолжают жить в повседневном гардеробе своей владелицы.

Правда, костюмы другого её персонажа, Ады Брук из сериала «Позолоченный век», актриса не спешит носить за пределами съёмочной площадки. Разве что перчатки, потому что они, по её словам, великолепны.

История культовых нарядов из сериала «Секс в большом городе» доказывает, что даже самые эффектные вещи не всегда должны становиться частью повседневной жизни. Для Сары Джессики Паркер одежда Кэрри Брэдшоу — это воспоминание о знаковой роли, которую она отделяет от собственной личности. А вот для Синтии Никсон — ещё и вполне практичное пополнение гардероба.

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В конце концов, мода всегда была способом самовыражения. И самое важное правило стиля от Кэрри Брэдшоу по-прежнему актуально: носить стоит то, что нравится именно вам, даже если это означает хранить лучшие вещи за стеклом собственного модного архива.

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