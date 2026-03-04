Считала, что выглядит в нем великолепно: что известно о платье Мэрилин Монро с акцентом на бедрах

Мэрилин Монро в черном платье / © Getty Images

Мэрилин Монро — одна из самых известных женщин в мире, которая продолжает восхищать стилем даже после своей смерти. Ее актерская карьера была в расцвете в 1950-х годах — времени, которое было значительно консервативнее нашего, поэтому образы звезды часто привлекали внимание и становились поводом для обсуждений. Одним из платьев, которое актриса носила в те времена, было черное платье без бретелек созданное популярным в США дизайнером Сейл Чепмен, которая работала в Нью-Йорке с 1940-х до 1960-х годов. Она создавала гламурные коктейльные и праздничные платья, а также работала с клиентами

Черное платье звезда надевала в 1953 году на неофициальный прием, который посетила со своим бойфрендом Джо ДиМаджо (он потом стал ее мужем). Это был облегающий наряд-бюстье длины миди, скроенный по косой. Платье имело асимметричную драпировку по всей длине, укрепленный косточками лиф и конструктивную веерообразную аппликацию из черной шелковой тафты на левом бедре, спускающуюся до самого подола.

Джо ДиМаджо и Мэрилин Монро с другими гостями мероприятия / © Getty Images

Монро нравилось это платье и она считала, что наряд выигрышно подчеркивает ее фигуру. Вероятно платье уже было какое-то время у нее до того, как она его надела на прием.

«Еще одно мое новое коктейльное платье — это черная шелковая модель от Сил Чепмен с большой пышной деталью сбоку и плотной драпировкой в зоне ног. Мне нравится, как оно стройнит фигуру», — эта цитата актрисы из статьи «Am I Daring?» («Смелая ли я?») из июльского номера журнала Modern Screen за 1952 год, сообщается на Julien’s Auctions, которые продали этот наряд за 254 тысячи долларов. Однако это была уже вторая продажа платья, ведь впервые его выставили на аукционе Christie’s 1999 года за 21 850 долларов.

Кстати, также дизайнер Сейл Чепмен создала для Монро синее платье с блестками и болеро, которые она носила в 1954 году во время своего выступления в Южной Корее.