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Сдержанность и элегантность: стиль первой леди Польши Агаты Корнхаузер-Дуды

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Сдержанность и элегантность: стиль первой леди Польши Агаты Корнхаузер-Дуды

Агата Корхаузер-Дуда

Супруга президента Польши Анджея Дуды - Агата Корнхаузер-Дуда - очень элегантная женщина. Ее наряды всегда элегантны и уместны. Стиль Агаты восхищает женщин в Польше и далеко за ее пределами.

Агата Корнхаузер-Дуда по образованию немецкий филолог, ей 50 лет, в браке с президентом Польши она состоит уже 28 лет, супруги воспитывают дочь. 

С 2015 года, когда Анджей Дуда впервые был избран президентом Польши, Агата достойно и не без изящества исполняет роль первой леди Польши. Стиль Агаты можно охарактеризовать как сдержанный и элегантный. У первой леди очень красивая фигура, она высокая и стройная, и на ней великолепно сидят любые фасоны. 

Агата очень любит брючные костюмы, предпочитает зауженные, слегка укороченные брюки и приталенный жакеты, под которые, как правило, надевает топ контрастного цвета без принта. 

Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Елена Зеленская и Агата Корнхаузер-Дуда / © president.gov.ua
Елена Зеленская и Агата Корнхаузер-Дуда / president.gov.ua

В качестве верхней одежды первая леди предпочитает длинные элегантные пальто-халаты, которые часто дополняет яркими шарфами. 

Герцогиня Корнуольская и первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда / © Getty Images
Герцогиня Корнуольская и первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда / Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда очень любит в одежде бежевые тона. Также она часто надевает белые наряды, которые предпочитает демонстрировать в особых случаях. 

Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Королева Матильда и король Филипп на встрече с Анджеем Дудой и первой леди Агатой Корнхаузер-Дудой / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп на встрече с Анджеем Дудой и первой леди Агатой Корнхаузер-Дудой / Getty Images

Также Агате очень идут платья и узкие юбки-карандаши. 

Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда в Ватикане / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда в Ватикане / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Getty Images
Агата Корнхаузер-Дуда / Getty Images

Стоит также отметить, что ко всем нарядам первая леди Польши подбирает очень изящную обувь. 

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