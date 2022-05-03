Сдержанность и элегантность: стиль первой леди Польши Агаты Корнхаузер-Дуды

Супруга президента Польши Анджея Дуды - Агата Корнхаузер-Дуда - очень элегантная женщина. Ее наряды всегда элегантны и уместны. Стиль Агаты восхищает женщин в Польше и далеко за ее пределами.

Агата Корнхаузер-Дуда по образованию немецкий филолог, ей 50 лет, в браке с президентом Польши она состоит уже 28 лет, супруги воспитывают дочь.

С 2015 года, когда Анджей Дуда впервые был избран президентом Польши, Агата достойно и не без изящества исполняет роль первой леди Польши. Стиль Агаты можно охарактеризовать как сдержанный и элегантный. У первой леди очень красивая фигура, она высокая и стройная, и на ней великолепно сидят любые фасоны.

Агата очень любит брючные костюмы, предпочитает зауженные, слегка укороченные брюки и приталенный жакеты, под которые, как правило, надевает топ контрастного цвета без принта.

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Елена Зеленская и Агата Корнхаузер-Дуда / president.gov.ua

В качестве верхней одежды первая леди предпочитает длинные элегантные пальто-халаты, которые часто дополняет яркими шарфами.

Герцогиня Корнуольская и первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда / Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда очень любит в одежде бежевые тона. Также она часто надевает белые наряды, которые предпочитает демонстрировать в особых случаях.

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на встрече с Анджеем Дудой и первой леди Агатой Корнхаузер-Дудой / Getty Images

Также Агате очень идут платья и узкие юбки-карандаши.

Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда в Ватикане / Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда / Getty Images

Стоит также отметить, что ко всем нарядам первая леди Польши подбирает очень изящную обувь.

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