Секрет свадебной тиары королевы Максимы: что известно о звездах, которые были изюминкой украшения

Свадьба королевы Максимы и короля Виллема-Александра / © Associated Press

В коллекции каждой королевской семьи есть украшения, которые таят в себе удивительные истории, но наибольшее внимание всегда приковано к тиарам, ведь они появляются на публике очень редко, обычно на очень важных мероприятиях.

Одной из особых тиар королевской семьи Нидерландов, является бриллиантовая тиара со звездами — это украшение, которое носила в день своей свадьбы Максима Соррегьета — нынешняя королева страны. Ее свадьба с принцем Виллемом-Александром состоялась в феврале 2002 года и на ней она была одета в лаконичное платье Valentino и бриллиантовую тиару со звездами.

Максима в день свадьбы / © Getty Images

Основой блестящего головного убора стала тиара с жемчужными пуговицами, но Максима заменила их на пять бриллиантовых звезд, которые изначально были брошками, подаренными королеве Эмме, когда она вышла замуж за короля Виллема III в 1879 году. Это было два набора звезд — один — десятиконечных, другой — из двенадцатиконечных. Максима выбрала десятиконечные звезды для своей свадебной тиары.

Тиара со звездами / © Getty Images

Вероятно, в подарок Эмма получила именно звезды, поскольку положила начало моде на такой вид украшений императрица Австрии Сиси. После того, как был представлен в 1865 году ее портрет со звездами в волосах — украшение волос бриллиантами распространилось по всей Европе среди богатых аристократок.