- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Секрет свадебной тиары королевы Максимы: что известно о звездах, которые были изюминкой украшения
Это роскошная тиара, украшенная бриллиантами, которую Максима немного изменила.
В коллекции каждой королевской семьи есть украшения, которые таят в себе удивительные истории, но наибольшее внимание всегда приковано к тиарам, ведь они появляются на публике очень редко, обычно на очень важных мероприятиях.
Одной из особых тиар королевской семьи Нидерландов, является бриллиантовая тиара со звездами — это украшение, которое носила в день своей свадьбы Максима Соррегьета — нынешняя королева страны. Ее свадьба с принцем Виллемом-Александром состоялась в феврале 2002 года и на ней она была одета в лаконичное платье Valentino и бриллиантовую тиару со звездами.
Основой блестящего головного убора стала тиара с жемчужными пуговицами, но Максима заменила их на пять бриллиантовых звезд, которые изначально были брошками, подаренными королеве Эмме, когда она вышла замуж за короля Виллема III в 1879 году. Это было два набора звезд — один — десятиконечных, другой — из двенадцатиконечных. Максима выбрала десятиконечные звезды для своей свадебной тиары.
Вероятно, в подарок Эмма получила именно звезды, поскольку положила начало моде на такой вид украшений императрица Австрии Сиси. После того, как был представлен в 1865 году ее портрет со звездами в волосах — украшение волос бриллиантами распространилось по всей Европе среди богатых аристократок.