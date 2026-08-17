Секретная миссия для королевской семьи: как создавали новое крестильное платье для Виндзоров

Елизавета держит свою дочь Анну / © Associated Press

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Королевское крестильное платье, которое более 160 лет передавалось из поколения в поколение, в конце концов стало настолько хрупким, что его пришлось убрать, чтобы не использовать дальше. Тогда для неё создали точную копию — вручную, из кружева и атласа. На изготовление новой ушло девять месяцев, а работала над ней Анджела Келли — швея и модистка, занимавшая должность личного помощника и старшего костюмера королевы Елизаветы II.

Она рассказала об этой деликатной миссии в своих мемуарах«The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe».

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Платье, которому более 160 лет

Оригинальное королевское крестильное платье впервые использовали в 1841 году — на крещении принцессы Виктории, старшей дочери королевы Великобритании Виктории. Её сшили из шёлка из Спиталфилдса и украсили сложным гонитонским кружевом. Изделие было настолько тонким и деликатным, что после крещения его традиционно не стирали. Допускалась лишь осторожная очистка отдельных пятен свежей родниковой водой.

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За более чем 160 лет это платье успели надеть 62 члена королевской семьи. Однако время не пощадило даже эту королевскую реликвию, и после крещения леди Луизы Виндзор в 2004 году Анджела заметила, что на ткани уже появились многочисленные зацепы от браслетов и часов, а также пятна, накопившиеся за десятилетия.

Герцог Йоркский, принц Уэльский и королева Виктория: на младенце — оригинальная версия крестильного платья / © Getty Images

Когда платье готовили к хранению, она предупредила королеву, что если реликвию использовать ещё раз, она может стать невосстановимой. Именно тогда Елизавета II предложила создать копию — для будущих королевских крещений, а оригинал навсегда сохранить как семейную реликвию.

Секретный проект

Задание нужно было держать в строжайшей тайне, и поскольку в то время в королевской семье не ожидалось рождения детей, у мастериц было несколько месяцев на поиск материалов и кропотливую работу.

Прежде чем заказать новое кружево, нужно было досконально изучить оригинал. Анджела Келли освободила рабочее пространство своего кабинета, оставив только большой стол, и осторожно разложила на нем старинное платье.

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«Моя первая мысль была: это самая прекрасная одежда, которую я когда-либо видела. Детали, вплетенные в различные части кружева, были невероятными, особенно если учесть, что на изготовление одного квадратного дюйма (около 6,5 см — ред.) гонитонского кружева может уйти десять часов. Поражало и само количество кружева — его аккуратно складывали, чтобы создать эффект пышной юбки под роскошным лифом и рукавами. В тогдашних условиях — учитывая доступное освещение и другие рабочие обстоятельства — на его изготовление потребовался бы как минимум год, а возможно, даже восемнадцать месяцев», — рассказала Анджела.

Крестильное платье на выставке / © Associated Press

Считалось, что фасон крестильного платья был вдохновлён свадебным платьем королевы Виктории. Чтобы будущая копия получилась максимально точной, Анджела вручную сняла все необходимые мерки. Она определила центральную точку платья, его длину — 70 сантиметров — а затем разделила конструкцию на пять частей и сантиметр за сантиметром записала все параметры. Эти измерения должны были стать не только основой для нового платья, но и своеобразным техническим архивом.

«Было больно видеть, как такая прекрасная вещь разрушается со временем, и я твердо решила создать нечто столь же замечательное, что смогут носить ещё многие будущие поколения», — рассказывала мастерица.

Поиск кружева

Самой сложной задачей стал поиск мастеров, способных воссоздать основное кружево. Сначала Келли обратилась к известной британской компании, но её представители не проявили особого интереса к заказу и назвали чрезвычайно высокую цену.

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Тогда Келли обратилась в небольшую семейную компанию Vema в Италии, которая специализировалась на высококачественном кружеве и вышивке, однако итальянские мастера сначала захотели увидеть оригинал. Анджела привезла платье в Италию, завернув его в многочисленные листы тонкой бумаги и спрятав в большой сумке.

По её словам, для нового платья потребовалось изготовить около трёх метров кружева, а остаток планировали сохранить в качестве запаса для будущих ремонтов. После согласования всех деталей команда вернулась в Великобританию, где начался следующий этап работы — поиск материалов для лифа, рукавов и отделки.

Елизавета со своей дочерью, принцессой Анной, в оригинальном платье, 1950 год / © Getty Images

Другое кружево, которое должно было сочетаться с итальянским, не подходило по цвету, поэтому Анджела и её команда прибегли к неожиданному решению — окрасить его чаем. Каждый кусочек кружева клали в небольшую миску с прохладной водой и чайным пакетиком и оставляли примерно на пять минут. Цвет постоянно проверяли, пока он не стал максимально похожим на оттенок оригинала. Для окрашивания использовали йоркширский чай. Такая же процедура окрашивания понадобилась и для атласа duchesse, который должен был лежать под кружевной юбкой.

Платье сделали больше

Новую версию платья решили сделать немного больше, чем оригинал. Причина была практической: современные младенцы в среднем рождаются немного крупнее, чем дети в XIX веке.

После того как все материалы были готовы, началась самая сложная часть — ручная сборка изделия. На протяжении всего процесса Анджела отчитывалась перед Елизаветой.

«На каждом этапе работы я демонстрировала Королеве наши успехи: сначала лиф, затем пришитые к лифу рукава, далее юбку с нижними слоями и, наконец, полностью готовое платье. Её Величество очень интересовалась тем, как продвигается работа. Работы было так много — сложной и чрезвычайно тонкой, — что мы все почувствовали огромное облегчение, когда платье наконец было завершено», — писала она.

От первого измерения до последнего стежка прошло ровно девять месяцев — почти символический срок для платья, предназначенного для новорождённых.

Принц Уильям держит на руках своего сына, принца Джорджа. На мальчике — новая версия крестильного платья, 2013 год / © Getty Images

Новое крестильное платье вскоре стало частью современной истории королевской семьи, и его уже носили: Джеймс, сын графа и графини Вессекских; Саванна и Айла Филлипс, дети Питера Филлипса (сына принцессы Анны); Мод Виндзор, дочь лорда Фредерика Виндзора; Миа и Лена Тиндалл, дочери Зары (дочери принцессы Анны); принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, дети герцога и герцогини Кембриджских; Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, сын герцога и герцогини Сассекских.

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