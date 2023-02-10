Сексуальный наряд с булавками: что известно о платье Versace, из-за которого Лиз Херли поймали на лжи

Сегодня Элизабет Херли - довольно известная личность, ведь появлялась в нескольких популярных фильмах, малобюджетных сериалах, регулярно снимается в рекламе и сотрудничает с брендами, но вот в 80-х она была совершенно никому не известной, хотя и пыталась пробиться в мир шоу-бизнеса. В 1987 году, во время работы над фильмом "Грести по ветру", начинающая актриса и модель познакомилась с актером Хью Грантом и в дальнейшем была известна в СМИ исключительно как "девушка Хью Гранта", поскольку ее бойфренд в профессиональном плане начал развиваться очень активно.

В 1993 году Грант приступает к работе над малобюджетным, но многообещающим фильмом "Четыре свадьбы и одни похороны". Картина была снята всего за 36 дней, стоила менее 3 миллионов фунтов стерлингов, а в мае 1994 года уже вышла в прокат. Фильм получил номинацию на "Оскар" и стал самым кассовым британским фильмом всех времен (этот титул он удерживал в течение 15 лет). Но вот премьера фильма запомнилась только одним: черным платьем "девушки Хью Гранта".

Естественно, на красную дорожку премьеры в Лондоне Хью Грант собирался прийти со своей возлюбленной Элизабет, но для мероприятия ей нужно было платье. В то время молодая Херли не очень разбиралась в моде, брендах и в красных дорожках, но она знала точно, что ей нужно дизайнерское красивое вечернее платье. Она попыталась договориться, чтобы магазины или бренды дали ей наряд на бартерной основе, но, поскольку она была никому не известной, ей все отказывали.

В результате поисков Херли, которой тогда было 29 лет, надела на премьерный показ фильма черное обтягивающее платье от Versace из шелка. Наряд был очень откровенным, как для 1994 года, и моментально привлек к себе внимание. У платья были широкие двойные черные бретельки, очень глубокое декольте, вырезы на бедрах и на талии, скрепленные огромными золотыми английскими булавками. Образ Элизабет дополнила туфлями на высоких платформах, клатчем и золотыми украшениями.

Элизабет Херли в 1994 году / Фото: Getty Images

В интервью Harper’s Bazaar актриса призналась, что готовилась к премьера сама, а то, что произошло далее, стало для нее сюрпризом.

"Мне срочно нужно было найти платье для премьеры Хью, а в те дни я понятия не имела о моде", - сказала она, добавив, что кто-то (без уточнения) дал ей номер пиар-агентства, которое предложило ей что-то одолжить.

Элизабет Херли в 1994 году / Фото: Getty Images

"Я помню, как зашла в офис, где буквально выудили платье из белого полиэтиленового пакета. Я взяла его домой и сделала себе прическу и макияж, борясь с Хью за зеркало, которое даже не было в полный рост, в нашей крошечной однокомнатной квартирке. Все это было очень негламурно, по сравнению с тем, как все делается в наши дни", - рассказала актриса.

На следующий день после премьеры все газеты трубили о новом фильме, но, как ни странно, также все писали и о Херли в ее платье. Это событие сделало никому не известную актрису и модель восходящей звездой. В том же году она подписала контакт с косметическим брендом Estee Lauder, а также стала практически амбассадором Versace. По сути, это платье с откровенным декольте помогло состояться Элизабет Херли как личности, принесло ей деньги, славу и вывело из тени бойфренда. Наряд в результате получил название "То платье".

Элизабет Херли в 1994 году / Фото: Getty Images

Но есть еще одна сторона этой истории, которая не сходится с рассказом Элизабет.

Во-первых, в комментарии изданию The Independent Хью Грант сказал, что найти платье из коллекции весна-лето 1994 ей помогло не пиар-агентство, а якобы сам бренд.

"Затем Versace сказали: "Да, мы одолжим тебе платье", и они просто прислали одно, то самое, с английскими булавками. Так что она надела его, и я немного приподнял брови (вероятно, он имел в виду свою первую реакцию, когда увидел эффектный наряд - Прим. ред.), и мы отправились", - сказал актер.

Элизабет Херли в 1994 году / Фото: Getty Images

А во-вторых, комментарий по поводу платья оставил еще один человек, который имел к этой всей истории непосредственное отношение, - Дин Эслетт. Сейчас этот мужчина - всемирно известный личный стилист и консультант по моде, который на протяжении всей своей карьеры одевал многих известных личностей, но начинал он продавцом-консультантом в бутике Versace в Лондоне, а затем стал руководителем отдела женской одежды и ателье в магазине. В январе 2023 года в интервью изданию EVOKE, он заявил, что платье Элизабет Херли дал именно он.

"Versace была очень коммерческой компанией, и в то время они редко давали образцы для прессы, несмотря на то, что почти ежедневно получали запросы от кинозвезд. Кинозвезды и члены королевской семьи должны были платить и платили за изделия Versace", - рассказал Дин.

Также он добавил, что позвонил ему и попросил платье именно Хью Грант.

"Я слышал о Хью Гранте, потому что, как ни странно, он был другом Энтони Прайса (британский модельер - Прим. ред.), но я не знал Лиз Херли и сказал ему: "Я не могу просто послать тебе платье, потому что, если оно тебе не подойдет, понадобится что-то другое". Поэтому я сказал, что им придется прийти в магазин. Я не был обязан им что-либо давать", - говорит Дин.

Как оказалось, в наличии было только одно платье, и это было именно "То платье". Когда Лиз примерила наряд, он сел на нее, как влитой, и даже ничего не нужно было переделывать.

"Она была прекрасна, а позже ее водитель даже вернулся и привез для меня четыре билета на премьеру", - добавил Дин.

Элизабет Херли в 1994 году / Фото: Getty Images

Также он рассказал изданию, что спустя десять лет после того звездного вечера они с Лиз Херли случайно встретились.

"Она сказала мне: "Я знаю тебя, откуда я знаю тебя, дорогой?". Я просто сказал ей: "Я одел тебя в "То платье" от Versace". И ее лицо поникло. Мои чувства от встречи с ней перешли от радости к полной враждебности".

Та встреча Дина очень разочаровала и явно расстроила, поскольку он отметил: "По крайней мере, она могла бы обнять меня и сказать: "Как дела?". Завершая интервью, стилист добавил, что слова Херли не соответствуют действительности, ведь в то время не было пресс-службы и платье ей домой тоже не отправляли, она сама пришла в магазин его примерить.

"Мы бы не отправили платье кому-то, кого мы не знаем. Они знают, что я сделал им одолжение, им повезло", - подытожил Дин Эслетт.

Сам же бренд Versace, который тогда еще возглавлял его основатель Джанни Версаче, после звездного появления Лиз в СМИ поймал волну славы и укрепил репутацию Модного дома, дизайны которого подчеркивают женскую красоту и сексуальность. "То платье" совершило довольно значимую модную революцию, поскольку положило начало открытой и откровенной одежде на красных дорожках, ведь ранее звезды выбирали более скромные наряды. А этот дизайн с английскими булавками Дом Versace повторял еще не раз в разных интерпретациях.

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