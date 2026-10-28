Семейные сокровища за баснословные деньги: драгоценности шведской принцессы будут проданы в Женеве

Принцесса Швеции Биргитта и принцесса Маргарета, 2013 год / © Getty Images

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На аукционе королевских драгоценностей Sotheby’s, который состоится 11 ноября в Женеве, будет представлено немало выдающихся и исторически ценных украшений, в том числе несколько лотов из наследства принцессы Биргитты, старшей сестры короля Швеции Карла XVI Густава, скончавшейся в 2024 году. Многие из украшений, принадлежавших Биргитте, она унаследовала от матери — принцессы Сибиллы.

Главным лотом аукциона станет сапфирово-бриллиантовое колье в комплекте с подходящими серьгами. Его ориентировочная стартовая цена составляет от 300 000 до 500 000 швейцарских франков (это от 362 000 до 604 000 долларов).

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Принцесса Сибилла / © Getty Images

Согласно описанию лота, сапфиры Сибилле подарил болгарский царь Фердинанд в качестве свадебного подарка. Вероятно, драгоценности были проданы ему российской императрицей, когда она во время революции бежала на родину, в Данию. Принцесса Сибилла на протяжении десятилетий часто появлялась на публике в этом сапфирово-бриллиантовом колье, и его можно увидеть на многочисленных фотографиях принцессы.

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Сначала на колье было всего пять подвесок, но позже его переделали — из двух подвесок сделали серьги, а само колье удлинили.

Принцесса Биргитта унаследовала колье и надевала его на многочисленные семейные торжества, в частности на свадьбы своих племянниц — кронпринцессы Виктории в 2010 году и принцессы Мадлен в 2013 году.

Принцесса Швеции Биргитта и принцесса Маргарета, 2013 год / © Getty Images

Среди других украшений из коллекции принцессы Биргитты — брошь с падпараджей, чрезвычайно редким сапфиром оранжево-розового цвета весом 23,64 карата, украшенная бриллиантами. Её стоимость оценивается в 40 000–60 000 швейцарских франков (примерно 50 000–75 000 долларов).

Также на аукционе будет представлено кольцо с изумрудом и бриллиантами с колумбийским изумрудом весом 7,58 карата. Её стоимость оценивается в 12 000–18 000 швейцарских франков (около 15 000–22 500 долларов).

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Еще одним лотом станет колье из мелких жемчужин и бриллиантов в стиле Belle Époque, оцененное в 2 000–3 000 швейцарских франков (примерно 2 500–3 750 долларов). В 1912 году король Швеции Густав V и королева Виктория подарили его своей невестке, принцессе Маргарите Коннаутской, по случаю рождения её четвёртого сына, принца Бертиля. Впоследствии он передал колье своей племяннице, принцессе Биргитте, в качестве подарка на крестины в 1937 году.

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