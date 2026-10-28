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- Звезды и мода
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Семейные сокровища за баснословные деньги: драгоценности шведской принцессы будут проданы в Женеве
На предстоящих аукционах королевских драгоценностей будет представлено немало редких и исторически значимых украшений.
На аукционе королевских драгоценностей Sotheby’s, который состоится 11 ноября в Женеве, будет представлено немало выдающихся и исторически ценных украшений, в том числе несколько лотов из наследства принцессы Биргитты, старшей сестры короля Швеции Карла XVI Густава, скончавшейся в 2024 году. Многие из украшений, принадлежавших Биргитте, она унаследовала от матери — принцессы Сибиллы.
Главным лотом аукциона станет сапфирово-бриллиантовое колье в комплекте с подходящими серьгами. Его ориентировочная стартовая цена составляет от 300 000 до 500 000 швейцарских франков (это от 362 000 до 604 000 долларов).
Согласно описанию лота, сапфиры Сибилле подарил болгарский царь Фердинанд в качестве свадебного подарка. Вероятно, драгоценности были проданы ему российской императрицей, когда она во время революции бежала на родину, в Данию. Принцесса Сибилла на протяжении десятилетий часто появлялась на публике в этом сапфирово-бриллиантовом колье, и его можно увидеть на многочисленных фотографиях принцессы.
Сначала на колье было всего пять подвесок, но позже его переделали — из двух подвесок сделали серьги, а само колье удлинили.
Принцесса Биргитта унаследовала колье и надевала его на многочисленные семейные торжества, в частности на свадьбы своих племянниц — кронпринцессы Виктории в 2010 году и принцессы Мадлен в 2013 году.
Среди других украшений из коллекции принцессы Биргитты — брошь с падпараджей, чрезвычайно редким сапфиром оранжево-розового цвета весом 23,64 карата, украшенная бриллиантами. Её стоимость оценивается в 40 000–60 000 швейцарских франков (примерно 50 000–75 000 долларов).
Также на аукционе будет представлено кольцо с изумрудом и бриллиантами с колумбийским изумрудом весом 7,58 карата. Её стоимость оценивается в 12 000–18 000 швейцарских франков (около 15 000–22 500 долларов).
Еще одним лотом станет колье из мелких жемчужин и бриллиантов в стиле Belle Époque, оцененное в 2 000–3 000 швейцарских франков (примерно 2 500–3 750 долларов). В 1912 году король Швеции Густав V и королева Виктория подарили его своей невестке, принцессе Маргарите Коннаутской, по случаю рождения её четвёртого сына, принца Бертиля. Впоследствии он передал колье своей племяннице, принцессе Биргитте, в качестве подарка на крестины в 1937 году.