Шесть актрис, которые выбрали классику и пришли на церемонию награждения в изысканных черных платьях

Звезды на Critics Choice Awards 2026 / © Associated Press

Реклама

В США стартовал сезон награждений и одним из первых мероприятий стала церемония Critics Choice Awards 2026, на которой кинокритики отмечают лучшие достижения в мире кино. На красной дорожке в этом году был представлен потрясающий список кинозвезд первой величины, икон моды и восходящих звезд Голливуда, поэтому стиль был в центре внимания так же, как и кинематографические достижения.

Одним из заметных трендов гламурного светского мероприятия стали черные платья, ведь многие гости выбрали именно этот цвет для своего появления перед камерами. Предлагаем посмотреть на шесть самых красивых выборов знаменитостей.

Рэй Сигорн

Актриса в платье Louis Vuitton созданном эксклюзивно.

Реклама

Рэй Сигорн / © Associated Press

Ренате Реинсве

Она выбрала платье от The Row — бренда созданного близняшками Олсен.

Ренате Реинсве / © Associated Press

Меган Фейги

Актриса выбрала гламурное платье с халтером от Ludovic De Saint Sernin.

Меган Фейги / © Associated Press

Эли Лартер

Актриса в платье Nina Ricci с декольте, разрезом и кружевом.

Эли Лартер / © Associated Press

Роуз Бирн

Актриса выбрала образ от Valentino с пышной юбкой.

Реклама

Роуз Бирн / © Associated Press

Кристен Белл

Ее выбором стало платье с кружевом от Elie Saab.