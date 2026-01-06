- Дата публикации
Звезды и мода
- Звезды и мода
- 94
- 1 мин
Шесть актрис, которые выбрали классику и пришли на церемонию награждения в изысканных черных платьях
Они сияли в полной красе, сочетая голливудский гламур и современную элегантность.
В США стартовал сезон награждений и одним из первых мероприятий стала церемония Critics Choice Awards 2026, на которой кинокритики отмечают лучшие достижения в мире кино. На красной дорожке в этом году был представлен потрясающий список кинозвезд первой величины, икон моды и восходящих звезд Голливуда, поэтому стиль был в центре внимания так же, как и кинематографические достижения.
Одним из заметных трендов гламурного светского мероприятия стали черные платья, ведь многие гости выбрали именно этот цвет для своего появления перед камерами. Предлагаем посмотреть на шесть самых красивых выборов знаменитостей.
Рэй Сигорн
Актриса в платье Louis Vuitton созданном эксклюзивно.
Ренате Реинсве
Она выбрала платье от The Row — бренда созданного близняшками Олсен.
Меган Фейги
Актриса выбрала гламурное платье с халтером от Ludovic De Saint Sernin.
Эли Лартер
Актриса в платье Nina Ricci с декольте, разрезом и кружевом.
Роуз Бирн
Актриса выбрала образ от Valentino с пышной юбкой.
Кристен Белл
Ее выбором стало платье с кружевом от Elie Saab.