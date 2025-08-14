Шляпа Бристоу: редкий и уникальный аксессуар британской королевской семьи, которому около 400–500 лет

Шляпа Бристоу / © Getty Images

Эту шляпу предположительно носил Генрих VIII, а если не он, то кто-то из его придворных, рассказала историк Эми Бойингтон. Аксессуар датируется серединой XVI века, известный как шляпа Бристоу. Это связано с тем, что она всегда принадлежала семье Бристоу и прошла сквозь века, а человек, который изначально приобрел ее, был придворным Генриха VIII по имени Николас Бристоу.

Бристоу был видным придворным монархов Тюдоров. С 1530-х годов он заведовал гардеробом и кроватями Генриха VIII, а затем с 1544 года — драгоценностями Генриха VIII. В дальнейшем он занимал эту должность при Эдуарде VI, королеве Марии и королеве Елизавете I. Семейное предание гласит, что в 1544 году при сдаче Булони Генрих VIII был так взволнован, что подбросил свою шляпу, и Николас Бристоу поймал ее, и таким образом шляпа осталась у него навсегда.

Генрих VIII / © Getty Images

К сожалению, эту историю невозможно проверить, но шляпа сохранилась в очень хорошем состоянии на протяжении веков. Был проведен анализ шляпы, и он действительно предполагает, что она относится к середине 16 века, так что это вполне может быть правдой. Шляпа также сделана из роскошных тканей и могла принадлежать человеку высокого статуса.

Итак, шляпа сделана из шелковой прошивки, известной как труминг, у нее есть зеленое перо и даже серебряная пуговица, которая потускнела со временем, но ее наличие снова подтверждает идею о том, что она принадлежала очень богатому человеку.

Шляпа Бристоу / © Getty Images

Кроме того, шляпа имеет равномерно расположенные отверстия по всему периметру, которые могли использоваться для драгоценностей, чтобы улучшить ее эстетику. Это было очень распространенной практикой в 16 веке, потому что драгоценности были настолько дорогими, что их снимали с одного предмета одежды и надевали на другой, и, судя по всем шляпам Генриха VIII, их всегда украшали драгоценности.