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- Звезды и мода
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Шорты в гардеробе принцессы Уэльской: три любимые пары на каждый день
Летний сезон невозможно представить себе без такого элемента гардероба, как шорты. Это комфортный вид одежды, идеально подходящий для активного отдыха, не сковывающий движений. Разбираемся детальнее, какие шорты предпочитает носить принцесса Уэльская Кэтрин.
Белые от Holland Cooper
Это вневременная классика, которую принцесса Кейт носит с большим удовольствием. Белые короткие шорты с высокой посадкой и двумя золотыми пуговицами прекрасно сидят на фигуре Кэтрин и сочетаются с полосатым джемпером и белыми кедами – идеальный тандем для прохладного летнего дня. Конечно, это образ не для светских выходов, а для спортивных или повседневных. Кейт посещала в них Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.
Бежевые с высокой посадкой
Эта классическая модель тоже прекрасно подходит для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Принцесса Уэльская носит эти шорты в сочетании с белой футболкой поло с синей окантовкой, темно-коричневым плетенным поясом и снова таки с белыми кедами. Кейт посещала в таком образе парусную регату на Багамах. Жаль только, что на публике в последнее время принцесса Уэльская предпочитает появляться по больше степени в платьях, а не в шортах.
Темно-синие прямого силуэта
Темный цвет шорт принцесса Уэльская отлично сочетала с белой спортивной олимпийской и светло-серыми кроссовками. В таком образе Кэтрин присутствовала на на церемонии награждения во время регаты на Кубок короля в Каусе. Принцесса Уэльская всегда могла похвастаться стройной и спортивной фигурой, поэтому нет никаких сомнений в том, что ей подошли бы шорты абсолютно любого фасона.
Напомним, ранее мы рассказывали про любимые летние образы принцессы Уэльской Кейт.