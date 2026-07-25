Шорты в гардеробе принцессы Уэльской: три любимые пары на каждый день

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Белые от Holland Cooper

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Это вневременная классика, которую принцесса Кейт носит с большим удовольствием. Белые короткие шорты с высокой посадкой и двумя золотыми пуговицами прекрасно сидят на фигуре Кэтрин и сочетаются с полосатым джемпером и белыми кедами – идеальный тандем для прохладного летнего дня. Конечно, это образ не для светских выходов, а для спортивных или повседневных. Кейт посещала в них Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Бежевые с высокой посадкой

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Эта классическая модель тоже прекрасно подходит для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Принцесса Уэльская носит эти шорты в сочетании с белой футболкой поло с синей окантовкой, темно-коричневым плетенным поясом и снова таки с белыми кедами. Кейт посещала в таком образе парусную регату на Багамах. Жаль только, что на публике в последнее время принцесса Уэльская предпочитает появляться по больше степени в платьях, а не в шортах.

Темно-синие прямого силуэта

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Темный цвет шорт принцесса Уэльская отлично сочетала с белой спортивной олимпийской и светло-серыми кроссовками. В таком образе Кэтрин присутствовала на на церемонии награждения во время регаты на Кубок короля в Каусе. Принцесса Уэльская всегда могла похвастаться стройной и спортивной фигурой, поэтому нет никаких сомнений в том, что ей подошли бы шорты абсолютно любого фасона.

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Напомним, ранее мы рассказывали про любимые летние образы принцессы Уэльской Кейт.

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