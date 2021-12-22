Шуба Кэрри Брэдшоу: единственная вещь, которая появлялась в сериале "Секс в большом городе" трижды

В этот наряд главная героиня сериала куталась в прохладный дни в Нью-Йорке, и он стал одним из самых известных ее образов.

Стиль главной героини сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу часто поддается критике из-за эклектичности, яркости и огромного количества брендовых вещей, которые ее персонажу точно были не по карману. Но все же некоторые из вещей и даже образов Кэрри стали культовыми, хотя появлялась она в них всего один раз.

По замыслу художника по костюмам Патриция Филд образы главной героини никогда не повторялись, но было одно исключение - огромная натуральная шуба. Этот предмет верхней одежды Кэрри Брэдшоу надевала в сериале трижды. Шубу героиня носила очень необычно - с туфлями, голыми ногами и легкими платьями.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри / Getty Images

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри / Getty Images

Шуба была трансформером, то есть ее нижняя часть отстегивалась, делая изделие короче. В одном из таких луков героиня была только раз.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри / Getty Images

Четвертый раз эта же шуба появилась на ней в полнометражном фильме.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри / Getty Images

Сейчас такая шуба совсем не в тренде из-за отказа различных брендов использовать натуральный мех, но и в начале 2000-х подобная веще тоже смотрелась необычно, ведь, скорее всего, шуба винтажная и выполнена в стиле 70-х годов. Нашла ли ее Патриция Филд на барахолке или в винтажном магазине - неизвестно.

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