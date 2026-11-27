Дизайнер Чарльз Джеймс / © Getty Images

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Дизайнер Чарльз Джеймс сегодня малоизвестен, однако он является неотъемлемой частью истории моды и оказал непосредственное влияние на её становление. Он наиболее известен своими бальными платьями и четко структурированной эстетикой, благодаря чему стал одним из самых влиятельных модельеров XX века и даже сегодня продолжает оказывать влияние на новые поколения дизайнеров.

Именно Джеймс создал одни из самых выдающихся и запоминающихся моделей одежды в истории моды. Свою дизайнерскую карьеру он начал в 1930-х годах. Наивысшего расцвета его творчество достигло в период с конца 1940-х до середины 1950-х годов, когда его редкие и чрезвычайно оригинальные платья пользовались большим спросом среди самых влиятельных женщин общества того времени.

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Дизайнер Чарльз Джеймс проводит примерку платья для Остины Херст, супруги Рэндольфа Херста-младшего, известного издателя газет и журналов, 1900 год / © Getty Images

Лично создавая фасоны и конструируя каждое изделие, носившее его имя, Джеймс считается единственным американским дизайнером, работавшим в подлинной традиции высокой моды. Он воспринимал себя скорее как художника и скульптора одежды, чем как портного. С помощью сложных швов и порой довольно замысловатых внутренних конструкций он придавал тканям драматические формы, воплощая своё собственное уникальное видение вневременной элегантности.

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Будучи мастером гармоничного сочетания формы, цвета и фактуры, он часто усиливал выразительность своих вечерних платьев, комбинируя несколько схожих по структуре тканей разных цветов или же разные ткани одного цвета, но с различными свойствами отражения света. В то же время Джеймс был настоящим перфекционистом: годами он совершенствовал отдельные линии швов, формы и конструктивные решения, которые наиболее точно отражали его художественное видение, основанное на тщательной инженерной точности.

Как сообщает Метрополитен-музей, где хранятся некоторые из его творений, многие модели Джеймса построены на асимметрии и отличаются ощущением движения и жизненной энергии — характерными чертами его творчества. В его работах также прослеживается немало исторических отсылок в формах и конструкциях, особенно к драпировкам 1870-х и начала 1910-х годов. Именно такая отсылка прослеживается в коктейльном платье 1953 года, известном под названиями «Императрица Жозефина» или «Жозефина» — в честь супруги Наполеона Бонапарта. Такое название модель получила благодаря завышенной линии талии, характерной для стиля ампир. Иногда это платье также называют платьем-свитшотом — по аналогии с трикотажным верхом, популярным в середине XX века.

Платье дизайнера Чарльза Джеймса «Жозефина» / © Getty Images

В наряде использованы шелковый атлас и шерстяной креп. Платье носила Мюриэль Ньюман — американская меценатка, которая передала свою обширную коллекцию произведений искусства в Музей искусств «Метрополитен» и Школу Института искусств Чикаго.

Платье дизайнера Чарльза Джеймса «Жозефина» / © Getty Images

Вклад Джеймса в модное наследие был настолько значительным, что в 2014 году его творчеству была посвящена Met Gala «Чарльз Джеймс: За пределами моды» и выставка в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.

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