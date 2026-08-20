Шёлковый платок и тёмные очки: модный лайфхак Джеки Кеннеди, который актуален и сегодня

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

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В своей книге «What Jackie Taught Us: Lessons from the Remarkable Life of Jacqueline Kennedy Onassis» писательница Тина Санти Флаэрти обращает внимание на то, как Кеннеди умела превращать стиль в искусство самопрезентации.

По её словам, Джеки была одной из первых среди американских женщин своего поколения, кто по-настоящему осознал силу аксессуаров и начал её использовать. Став первой леди, Джеки быстро поняла: независимо от того, чего она добьётся, её в первую очередь будут оценивать по внешнему виду.

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Благодаря изучению истории и литературы Джеки знала, что тщательно продуманный образ может стать мощным инструментом для самопрезентации на мировой арене. Политические деятели и голливудские знаменитости — а также короли, королевы и премьер-министры — давно использовали образ как средство для привлечения сторонников и поклонников. Джеки не была исключением — она точно знала, какой хотела, чтобы её воспринимали, и направляла на это все свои усилия.

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Об этом хорошо вспоминала Летиция Балдридж — подруга Джеки с юных лет, а впоследствии её личный секретарь и руководитель аппарата в Белом доме. По её словам, у Джеки был природный талант носить вещи так, как другие просто не умели.

«Она умела правильно надевать берет, в то время как остальные из нас натягивали его и выглядели как уборщица, пытающаяся прикрыть волосы. Она умела шикарно завязывать платок, и он оставался на месте. Мы пытались подражать ей, а узел в итоге оказывался где-то на спине».

Её секрет заключался не столько в самих вещах, сколько в том, как она их носила. Берет оставался беретом, платок — платком, но на Джеки они становились частью продуманного образа.

Многое в этом искусстве она переняла во Франции. Еще в студенческие годы Джеки проводила время в Париже и внимательно наблюдала за француженками, которые славились умением преобразить даже самый простой наряд с помощью нескольких точных деталей. Платок, ремень, сумочка — и тот же самый костюм уже выглядел по-другому. Это был своеобразный урок экономии стиля, ведь не обязательно иметь огромный гардероб, если ты умеешь работать с деталями.

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Но среди всех аксессуаров Джеки особое место занимали две вещи, которые впоследствии стали неотъемлемой частью её образа: большие тёмные солнцезащитные очки и шелковый платок.

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Очки скрывали её широко посаженные глаза и придавали лицу загадочность. Они одновременно создавали дистанцию и привлекали внимание.

Не менее выразительным был шелковый платок. Джеки часто обвязывала его вокруг волос, заправляла концы под подбородок, а затем завязывала сзади. Такой способ ношения создавал своеобразный капюшон.

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Сегодня её образы также кажутся современными, и всё потому, что Джеки Кеннеди не перегружала себя украшениями и не пыталась продемонстрировать всё сразу. Она знала простое правило, которое и спустя десятилетия остаётся одним из главных законов хорошего вкуса — одна удачная деталь может сказать о стиле больше, чем целый гардероб.

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