Символ трагедии и "подделка": что известно об окровавленном розовом костюме Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди вошла в историю не только как роскошная женщина с хорошим вкусом, но и как несчастная жена, мужа которой застрелили на глазах у многотысячной толпы. И несмотря на ее наряды, в которых она появлялась на званых ужинах, в королевских дворцах и стенах Белого дома, запомнили ее в основном из-за элегантного розового костюма, залитого кровью.

Жаклин Кеннеди, 22 ноября 1963 года / Фото: Getty Images

Розовый костюм первая леди Америки надела утром 22 ноября 1963 года. В тот день она и ее муж - президент Джон Кеннеди - прибыли в город Даллас, для серии выступлений. Наряды для той поездки Жаклин выбирала особенно тщательно, поскольку даже показывала их мужу, о чем рассказала в одном из интервью. Розовый костюм особенно нравился президенту.

"На этом обеде будут все эти богатые женщины-республиканки… в норковых шубах и бриллиантовых браслетах. И ты должна выглядеть так же изумительно, как и любая из них. Будь проще - покажи этим техасцам, что такое хороший вкус на самом деле", - сказал муж Жаклин.

Жаклин Кеннеди, 22 ноября 1963 года / Фото: Getty Images

Розовый оттенок, в котором выполнен костюм, был довольно нестандартным выбором и новинкой в ​​моде. Наряд первой леди состоял из жакета с рукавами три четверти и юбки ниже колен и был выполнен из шерстяной ткани букле от бренда Linton Tweeds. Хотя на фото кажется, что костюм розовый, на самом деле он был малиновым, а некоторыми журналистами того времени описывался даже как клубнично-розовый. Такие неточности связаны с тем, что фотографии тех времен были черно-белыми и затем их просто покрасили.

Жаклин Кеннеди 22 ноября 1963 года / Фото: Associated Press

Украшали костюм первой леди золотистые пуговицы, карманы с окантовкой из темно-синего шелка и воротник с небольшими лацканами, тоже в темно-синем цвете. Дополнила Жаклин наряд блузой в цвет отделки жакета, белыми перчатками, черными туфлями, сумкой с короткой ручкой и шляпкой-таблеткой из такого же материала, что и костюм.

Жаклин Кеннеди 22 ноября 1963 года / Фото: Associated Press

В гардеробе Джеки Кеннеди костюм не был новинкой и до того рокового дня она появлялась в нем неоднократно на различных мероприятиях на протяжении трех лет. Но самой большой загадкой этого наряда является его происхождение. Считается, что костюм первой леди создан брендом Chanel для коллекции осень-зима 1961 года, однако многие годы этот факт вызывал споры и сомнения. Дело в том, что первые леди Америки в те времена должны были носить одежду, произведенную в Соединенных Штатах, и по данным издания The New York Times, копия костюма была изготовлена ​​для Кеннеди Домом моды Chez Ninon в салоне на Парк- Авеню, в котором была создана большая часть ее одежды того времени.

Жаклин Кеннеди 22 ноября 1963 года / Фото: Associated Press

Согласно официальной биографии Коко Шанель, написанной Жюстин Пикарди, "Шанель: ее жизнь", Джеки Кеннеди действительно была клиенткой Chanel, начиная с 1950-х годов. Но после того, как пресса раскритиковала ее за то, что она, как сообщалось, потратила 30 тысяч долларов в Париже во время президентской кампании мужа, миссис Кеннеди не могла позволить себе покупать Chanel у Chanel и рисковать еще большей негативной реакцией в прессе, особенно в качестве первой леди. Изготовление костюма было разрешено Chez Ninon с помощью системы Chanel "линия за линией", которая позволяла другим дизайнерам воссоздавать одежду Модного дома, используя их материалы и выкройки.

Но не стоит думать, что таким образом Кеннеди решила сэкономить, ведь по словам Пикарди, на самом деле цены были такими же и на момент 60-х годов костюм оценивался от 800 до 1000 долларов. Целью того, что костюм сшили в Нью-Йорке было то, чтобы показаться патриотичной американскому электорату, покупая одежду в Соединенных Штатах, а не во Франции.

После убийства мужа розовый костюм и аксессуары Кеннеди остались на ней. Убитая горем Жаклин отказалась их снимать.

"Пусть они увидят, что они сделали", - неоднократно говорила Джеки, когда ей предлагали его переодеть.

Жаклин Кеннеди 22 ноября 1963 года / Фото: Associated Press

Продолжала носить костюм она и во время присяги вице-президента Линдона Джонсона, когда он произносил ее на борту Air Force One, как 36-й президента США. Но стоит отметить, что на фотографии пятен крови на костюме не видно, поскольку они были на правой стороне изделия.

Жаклин Кеннеди, 22 ноября 1963 года / Фото: Getty Images

Сняла костюм женщина аж на следующий день, ее горничная сложила его и положила в коробку. Через несколько дней после убийства эта коробка была отправлена ​​матери Жаклин, которая написала сверху коробки "22 ноября 1963 года" и хранила ее у себя на чердаке. В конце концов, коробку передали в Национальный архив в Мэриленде вместе с запиской от ее матери, в которой говорилось: "Костюм и сумка Джеки были одеты 22 ноября 1963 года".

Розовый костюм и аксессуары, загрязнены кровью, сложены и завернуты в белое полотенце, находятся в хранилище и остались практически неизменными с дня убийства. Недостает только шляпы-таблетки и белых перчаток от образа, потерянных в хаосе того дня.

Жаклин Кеннеди 22 ноября 1963 года / Фото: Associated Press

Все годы после трагедии костюм продолжал быть собственностью Кеннеди, а после смерти Жаклин в 1994 году права на него перешли ее единственному выжившему ребенку - дочери Кэролайн. В 2003 году Кэролайн Кеннеди официально передала право собственности на костюм и аксессуары своей матери Национальному архиву с условием, что они будут скрыты от общественности еще на 100 лет. Через свой офис она отказалась от комментариев, также семья никогда не сообщала архиву, хотят ли они почистить одежду, поэтому костюм остался нетронутым.

Людей, которые его видели вживую, очень мало, однако работники архива сообщили, что розовый костюм бывшей первой леди хранится в помещении с климат контролем и вентиляцией.

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