Символ заботы и дружбы: что известно о фиолетовом пальто Жаклине Кеннеди, которое она носила беременной

Жаклин и Джон Кеннеди / © Getty Images

Реклама

Жаклин Кеннеди — одна из самых известных первых леди в мире, поскольку о ней снимали фильмы, писали книги, а также на протяжении многих лет многие продолжают восхищаться ее стилем и вкусом. Жизнь у Жаклин была крайне трагической, но когда она только начинала свой путь, то даже не подозревала, что станет не просто женой президента, а одной из самых значимых модных фигур 20 века, на которую будут равняться даже после ее смерти.

Одним из первых модных заявлений Жаклин было пальто красивого фиолетового цвета, которое она носила 9 ноября 1960 года в день, когда ее мужа было объявлено 35-м президентом. В тот день она надела наряд свободного фасона, немного расклешенное к подолу, поскольку была на восьмом месяце беременности своим вторым ребенком, сыном Джоном Ф. Кеннеди-младшим.

Жаклин и Джон Кеннеди / © Getty Images

Это было элегантное и женственное изделие из шерсти с рукавами три четверти, большими пуговицами и небольшим закругленным воротом. Именно фотографии Жаклин в этом пальто, как новой первой леди, облетели весь мир появившись на первых полосах газет и обложках самых почитаемых журналов того времени.

Реклама

Также много внимания к жене Кеннеди было приковано и потому что из-за беременности она не часто появлялась на публике, но в ночь объявления результатов присоединилась к мужу. Ее наряд казался не вычурным, а очень женственным, особенно в сочетании с кожаными перчатками и туфлями. А вот оттенок пальто был наоборот — смелым выбором, поскольку обычно для подобных политических мероприятий отдавалось предпочтение более нейтральным и спокойным цветам.

Жаклин и Джон Кеннеди / © Getty Images

Также существует мнение, которое никак не было подтверждено, что выбор Кеннеди такого оттенка пальто был обусловлен поддержкой движения суфражисток, сторонницы которого носили фиолетовый и золотой цвета.

Поэтому цвет наряда Жаклин выделялся, придавал ощущение оптимизма и индивидуальности, также пальто стало символом зарождения новой политической эпохи и появления модной иконы. В дальнейшем наряды подобного стиля и кроя Жаклин неоднократно надевала, пока была первой леди.

Жаклин и Джон Кеннеди / © Associated Press

После беременности Жаклин передавала пальто подругам, которые также ожидали ребенка. Таким образом наряд на протяжении нескольких поколений носили близкие к клану Кеннеди женщины, что стало символом не только исторической ночи, но также заботы и многолетней дружбы.

Реклама

Жаклин и Джон Кеннеди / © Associated Press

Впервые с 1960 года пальто продадут на аукционе Sotheby’s. На продажу его передает женщина, которой оно досталось от матери. Семья бережно хранила наряд и он в отличном состоянии. Получить за наряд первой леди планируют от 6 до 8 тысяч долларов, но зачастую такие вещи уходят с молотка за намного высшую сумму, чем было заявлено.