Символизм в каждой детали: почему на платье Елизаветы I были вышиты глаза и уши

К концу правления Елизаветы I королевские портреты использовали сложные символы и аллегории, чтобы передать желаемый образ. На этой известной картине королева Великобритании запечатлена в очень особенном платье.

Это один из самых известных портретов королевы Елизаветы I, но вы когда-нибудь замечали, что на ее платье есть глаза и уши? Эта картина буквально пропитана скрытым символизмом и шифрами, и историк Эми Бойингтон раскрыла их.

На этой картине изображена Елизавета в ее полном величии. Она выглядит абсолютно великолепно. Нет никаких сомнений, что она прекрасная, могущественная королева. Ее кожа безупречна, ее волосы длинные и красивые, на ее лице нет ни одной морщинки. Однако картина была написана примерно в 1600 году, когда ей было около 67 лет. Так что в то время она была не совсем молодой.

Королева Елизавета I / Фото: Getty Images

Но наряд Елизавета выбрала для портрета особый. Глаза и уши могут показаться странными деталями для украшения платья, но они были символическими и демонстрировали тот факт, что она была всевидящей, всеслышащей, ничего не происходило в царстве без ведома Елизаветы.

Фото: Getty Images

А на рукаве королевы аппликация в виде драгоценной змеи с рубином, свисающим изо рта. Это символизировало мудрость и благоразумие, означая, что она была мудрой королевой. Елизавета хотела, чтобы ее изображали как юную девственную королеву, которая никогда не стареет.

Фото: Getty Images

Огромное количество жемчуга, которое она носит, намекает на ее целомудрие, непорочность и чистоту. Но, конечно, все драгоценности вместе взятые намекают также на величие королевы, ее богатство, божественную способность к правлению. И это особенно важно, это то, что дает портрету его название "Радужный портрет".

Хотя сегодня не совсем понятно, что в ее руке радуга, ведь со временем она изменилась, но когда-то она действительно такой была, а над ней находится латинская надпись, которая переводится как "Нет радуги без солнца". Имеется в виду, что королева Елизавета на этом портрете и в стране - это солнце, она сияет, она величественная. Это она осветила свое королевство, она сделала его мирной страной, она сделала его процветающей страной.

Также стоит обратить внимание на головной убор королевы. На ее голове императорская корона, а на самом верху полумесяц, который, вероятно, относится к Диане, римской богине охоты. Диана была могущественной богиней, она также была целомудренной и поэтому по мере того, как царствование Елизаветы прогрессировало, она начала все больше и больше отождествлять себя с этой римской богиней.

Еще один интересный аспект этого портрета - эта драгоценная перчатка, прикрепленная к ее воротнику.

Фото: Getty Images

Некоторые историки искусства считают, что она символизирует тот факт, что у королевы были мужчины, готовые защитить ее, а другие думают, что это мог быть просто подарок.

Этот портрет - мощный образец символизма. Елизавета своим нарядом заявляет миру, что она важна, что она королева Англии и что она всемогуща. Считается, что это последний портрет королевы, написанный при ее жизни или вскоре после ее смерти в 1603 году. Личность художника остается загадкой по сей день.

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