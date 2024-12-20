Синее платье с голой спиной: вспоминаем очень эффектный наряд принцессы Дианы

Платье британской аристократки, несмотря на то, что носила она его 29 лет тому назад, выглядит довольно современно.
Гардероб принцессы Уэльской - частая тема для обсуждений. У ее коллекции было много вечерних нарядов, которые создала ее любимый модельер - Кэтрин Уокер.
Один из нарядов от Уокер леди Диана надела и на 14-ю ежегодную церемонию вручения наград Совета модных дизайнеров Америки, которая проходила в Нью-Йорке в 1995 году.
На этом мероприятии она вручала награду близкой подруге и главному редактору Harper's Bazaar Лиз Тилберис за ее достижения в журнале.
Принцесса выбрала гладкое темно-синее шелковое креповое платье с декольте, которое украшали пять матовых синих атласных жгутов, перекрещивающихся также на спине.
Носила она его в сочетании со своими любимыми украшениями - сапфировыми серьгами с бриллиантами, а также чокером с жемчугом и огромным сапфиром. Дополняли ее лук туфли-лодочки из темно-синего атласа с острым носком и ремешком от Manolo Blahnik.
Также интересной была и прическа Дианы, ведь она уложила свои короткие волосы в пробор и добавила стайлинг, который как будто придавал им так называемый мокрый эффект.
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