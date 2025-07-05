Скандал в Белом Доме: как мать актера Джулиана Макмэхона вышла в свет в провокационном платье

Соня Макмэхон / © Getty Images

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Джулиан Макмэхон скончался от рака 2 июля 2025 года в США, однако в этой стране он не родился. Родной страной актера была Австралия, а его родителями была однако из самых известных пар страны — Уильям Макмэхон и Соня Макмэхон.

Соня Макмэхон и ее сын Джулиан — будущий голливудский актер / © Getty Images

Его отец был известным австралийским политиком, членом Палаты представителей Австралии и высокопоставленным министром, а также 20-м премьер-министром Австралии. Его мать была богатой наследницей респектабельной семьи, светская львица и икона моды. Когда отец Джулиана занимал пост премьер-министра, то посещал многие страны, в частности в 1971 году совершил визит в Вашингтон, где вместе со своей женой Соней посетил Белый дом по приглашению тогдашнего президента Ричарда Никсона. 3 ноября первая леди Австралии появилась на званом ужине, который был организован в их с мужем честь и вызвала скандал — по тогдашним меркам она надела слишком откровенное платье.

Соня появилась в Белом доме в белом платье созданом мельбурнским модельером Викторией Каскахо, которое было сшито из синтетического крепа и украшено вырезами на рукавах и боках, а также украшено стразами. Также у наряда были очень высокие разрезы на юбке, которые полностью демонстрировали ноги женщины.

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Первоначально Макмэхон намеревалась надеть платье на конкурс-красоты «Мисс Австралия», но в последнюю минуту планы были изменены. Наряд она взяла с собой в США и надела на ужин, совсем не ожидая, что наряд может вызвать такой ажиотаж в обществе.

Соня Макмэхон в ее скандальном платье с вырезами и разрезами / © Getty Images

«В те дни приходилось постоянно надевать так много длинных платьев на ужины, одно за другим, во всех странах. И я просто устала от обычных вычурных, пышных вещей», — говорила она.

В 2005 году Соня Макмэхон надела копию этого платья на церемонию вручения премии «Золотой глобус», сопровождая своего сына Джулиана, номинированного за роль в американском сериале «Части тела». Копия была разработана Джонатаном Уордом на основе оригинального дизайна.

Соня Макмэхон и ее сын Джулиан / © Getty Images