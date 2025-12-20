Скандальная шляпа Викторианской эпохи: почему матери не хотели, чтобы их дочери носили "порк-пай"

Шляпа с цветком / © Credits

В Лондоне шляпа «порк-пай» стала популярной в 1860-х годах благодаря Pretty Horse Breakers (дословно можно перевести: «красивые всадницы» или «красавицы, приручающие лошадей») — группе модных куртизанок, которые катались верхом и ездили на каретах через Хайд-парк, чтобы привлечь внимание мужчин из высшего общества.

Самой известной представительницей Pretty Horse Breaker, как в те времена, так и сейчас, была Кэтрин Уолтерс, женщина из Ливерпуля.

Кэтрин Уолтерс (1839 — 1920), также известная как «Скитлз», примерно 1865 год. Англо-французская куртизанка викторианской эпохи, среди любовников которой, по слухам, были лидеры политических партий и член королевской семьи / © Getty Images

Она ездила на лучших лошадях, одетая в свой элегантный узкий костюм для верховой езды от Savile Row, дополненный шляпой «порк-пай». Pretty Horse Breakers были главным источником вдохновения для девушек из верхних и средних классов, что вызывало ужас у их матерей. Девушки хотели кататься как они, одеваться как они, разговаривать как они и даже флиртовать как они.

Именно поэтому шляпа «порк-пай», которую носили куртизанки, быстро стала самым модным, но одновременно и самым скандальным аксессуаром того времени.