Скандальная шляпа Викторианской эпохи: почему матери не хотели, чтобы их дочери носили "порк-пай"
Самым сексуальным предметом одежды в Викторианскую эпоху была шляпа «порк-пай», а рассказала о ней подробно в новом видео историк и блогер Рози Хард.
В Лондоне шляпа «порк-пай» стала популярной в 1860-х годах благодаря Pretty Horse Breakers (дословно можно перевести: «красивые всадницы» или «красавицы, приручающие лошадей») — группе модных куртизанок, которые катались верхом и ездили на каретах через Хайд-парк, чтобы привлечь внимание мужчин из высшего общества.
Самой известной представительницей Pretty Horse Breaker, как в те времена, так и сейчас, была Кэтрин Уолтерс, женщина из Ливерпуля.
Она ездила на лучших лошадях, одетая в свой элегантный узкий костюм для верховой езды от Savile Row, дополненный шляпой «порк-пай». Pretty Horse Breakers были главным источником вдохновения для девушек из верхних и средних классов, что вызывало ужас у их матерей. Девушки хотели кататься как они, одеваться как они, разговаривать как они и даже флиртовать как они.
Именно поэтому шляпа «порк-пай», которую носили куртизанки, быстро стала самым модным, но одновременно и самым скандальным аксессуаром того времени.