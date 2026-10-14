Скандальное синее платье на королевской свадьбе: за что раскритиковали бывшую девушку испанского принца

Ева Саннум и принц Филипп / © Getty Images

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Свадьба принца Норвегии Хокона Магнуса и Метте-Марит Тьессем, состоявшаяся в Осло 25 августа 2001 года, стала началом конца романа тогдашнего принца Астурийского, Филиппа де Бурбона, и модели Евы Саннум, пишет Vanity Fair.

Платье, вызвавшее скандал

Для появления на свадьбе в Норвегии Саннум выбрала изысканное платье, но именно оно стало последней каплей для самых консервативных критиков выбора принца. Платье Евы было длинным, как того требовал протокол, насыщенного синего цвета — оттенка, связанного с династией Бурбонов. Модель имела воротник-галтер и V-образный вырез.

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Ева Саннум / © Getty Images

Открытая спина, которую лишь частично прикрывала пара шнурков, облегавших туловище Евы, была дополнена шалью в тон. Образ завершали темно-синие перчатки, закрывавшие обнаженные руки до локтей, и сумочка с фиолетовой вышивкой. Однако именно за этот образ Еву подвергли критике, ведь для придворной прессы обнаженного тела было слишком много. Журналисты не жалели усилий, чтобы подчеркнуть якобы неуместность такого наряда простолюдинки, встречавшейся с принцем.

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После скандала дизайнер платья Нора Фарах встала на защиту своего творения, объяснив, что оно было «очень женственным и подчеркивало индивидуальность Евы, которая очень естественна, естественна и обладает ярко выраженной спортивной жилкой».

Ева Саннум / © Getty Images

Образ королевы Софии — полная противоположность

Выбор Евы кардинально отличался от образа тогдашней королевы Испании Софии, которая прибыла на церемонию под руку с принцем в платье от Valentino. Это была модель из коллекции от-кутюр весна–лето 1998 года, сшитая из жемчужно-серого шифона с декоративным акцентом на талии. По просьбе Её Величества к платью добавили рукава и сделали воротник более закрытым, чем в варианте, который итальянский дизайнер представил на подиуме в Париже.

Королева София и принц Филипп / © Getty Images

К фотографии 26-летней Евы, сделанной утром во время свадьбы, добавился ещё один снимок, который также не понравился её испанским недоброжелателям. На ней Саннум стоит рядом с Филиппом и держит обеими руками бокал с коньяком. Снимок был сделан через несколько часов после церемонии во время свадебного бала в Королевском дворце в Осло.

Ева Саннум и принц Филипп / © Getty Images

Филипп, одетый в парадный военно-морской фрак, похоже, тоже наслаждается тем же напитком — по крайней мере, об этом можно судить по положению его левой руки, которую случайно закрыли седые волосы другого гостя.

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Фотографию, на которой пара непринуждённо общается, на следующее утро опубликовало большинство испанских газет. В королевском дворце Сарсуэла она, по-видимому, вызвала немалое раздражение.

Скандальное синее платье Евы больше не висит в её гардеробе. По словам самой Евы, когда-то она одолжила его подруге для вечеринки в Стамбуле, но та так и не вернула наряд.

Вмешалась ли королева София?

Королевский двор поспешил, хотя и неохотно, признать, что между Филиппом и Евой существовали дружеские отношения. По слухам того времени, королева София той же ночью якобы посоветовала сыну прекратить роман, а не просто сделать перерыв. Такое решение, как предполагали, могло быть связано с тем, что она увидела потенциальную невестку собственными глазами.

Годом ранее Филипп дал интервью информационному агентству EFE, в котором заверил, что женится только по любви. Тем временем его норвежская девушка уже посещала уроки испанского языка и готовилась перейти из лютеранства в римско-католицизм.

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В то же время неприязнь к норвежке со стороны самых консервативных кругов испанского общества усиливалась с воскресенья, 26 августа, и продолжалась до вечера 14 декабря 2001 года — через четыре месяца после норвежской свадьбы. В тот день дон Филипп появился в одном из залов дворца Сарсуэла, где проходило нечто вроде предрождественского чаепития, во время которого сотрудники королевского двора и около десятка журналистов обсуждали королевскую повестку дня на следующее полугодие. Именно там Филипп объявил, что его отношения с бывшей моделью и норвежской специалисткой по рекламе закончились.

«Я знал, что вы здесь, поэтому пришёл поздороваться и сообщить, что мы с Евой решили прекратить наши отношения. Мы останемся друзьями. По причинам исключительно личного характера каждый из нас продолжит свой жизненный путь. Это решение было принято добровольно и по обоюдному согласию», — заявил наследник испанского престола.

Самым ироничным в этой истории было то, что роман, который, по словам самого Филиппа, «не сложился — и всё», длился четыре года, но пара так и не подтвердила его официально вплоть до самого разрыва.

Как на самом деле познакомились Филипп и Ева?

Утверждалось, что в 1997 году их познакомил норвежский принц Хокон. Эта версия должна была связать Еву с аристократическими кругами её страны, однако на самом деле их встреча состоялась годом ранее и при совершенно других обстоятельствах, как сама Ева рассказала в марте в интервью норвежской газете Aftenposten.

«Мы с Филиппом познакомились совершенно случайно, когда я жила в Мадриде», — пояснила она.

В то же время Ева раскритиковала работу прессы, отметив: «Когда ты решаешь ничего не комментировать, как это сделала я, в прессе часто укореняются определённые версии, не соответствующие действительности. То, что информацию часто повторяют, не означает, что она правдива».

Что случилось с Евой после разрыва?

Ева оставила модельную карьеру ещё в 2000 году, до разрыва с Филиппом, чтобы начать работать в сфере рекламы. После нескольких лет работы копирайтером в крупных рекламных агентствах Осло в 2014 году она присоединилась к команде Geelmuyden Kiese — ведущего коммуникационного агентства Норвегии. Она занимала должность креативного директора, пока в 2019 году не начала самостоятельную карьеру в качестве независимого консультанта.

Сегодня Ева — высокоценный консультант по коммуникациям и член правления Норвежской лыжной федерации. Она также входила в состав Профессиональной комиссии прессы (PFU) и Комитета по жалобам на работу норвежских СМИ. Кроме того, Ева ведет подкаст «Tut & Mediekjør» вместе со специалистами по коммуникациям Свейном Торе Бергестуэном и Кристианом Людером Марстрандом, в котором они рассматривают примеры надлежащей и ненадлежащей журналистской и рекламной практики.

Она находится в стабильных отношениях с рекламщиком Торгейром Виердалом, от которого у неё двое детей. С 2014 года семья проживает в небольшом дворце XIX века, стоимость которого оценивается в более полутора миллиона евро. Он расположен в районе Фагерборг в Осло.

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