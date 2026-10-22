Скандальный образ Камиллы: как вторая жена короля Чарльза скопировала "платье мести" Дианы

Принцесса Диана, Камилла Паркер-Боулз / © Getty Images

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В 1994 году принцесса Диана привлекла внимание всего мира своим маленьким чёрным платьем, которое в прессе прозвали «платьем мести». В этом наряде она появилась в тот самый день, когда её муж, принц Чарльз (ныне уже король), публично признался в супружеской неверности и романе с Камиллой Паркер-Боулз.

Принцесса Диана в «платье мести», 1994 год / © Getty Images

Но мало кто знает, что год спустя её соперница практически полностью скопировала этот изысканный образ.

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В 1995 году Чарльз и Камилла впервые после его скандального интервью появились на одном публичном мероприятии, хотя прибыли на него по отдельности. В тот день Камилла выбрала наряд, поразительно похожий на наряд Дианы: чёрное платье с открытыми плечами и многоярусное жемчужное колье-чокер с центральным камнем.

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Из-за своего сходства платье Камиллы также привлекло внимание, но не такое, на которое рассчитывала женщина — её активно сравнивали с принцессой Уэльской, ведь после признания Чарльза интерес к их отношениям резко возрос.

Камилла Паркер-Боулз отправляется на вечеринку, 1995 год / © Getty Images

Появление Камиллы в чёрном платье произошло в тот вечер, который имел особое значение для будущей представительницы королевской семьи. Дело в том, что, несмотря на то, что она и Чарльз продолжали общаться и появляться в одних и тех же кругах, они старались не бывать на одних и тех же мероприятиях, пока были еще официально женаты. Но всё изменилось 18 октября 1995 года, когда Камилла и Чарльз впервые попали в объективы фотографов на вечеринке в лондонском отеле Ritz. Мероприятие было организовано в честь их общей подруги.

Они прибыли по отдельности, с интервалом в 90 минут, и также уехали по отдельности. Однако пресса и общественность восприняли это появление как возможный шаг к открытому признанию их отношений, которые, очевидно, были чем-то большим, чем просто дружба.

Камилла Паркер-Боулз отправляется на вечеринку, 1995 год / © Getty Images

Издание The Independent обратило внимание именно на платье этой женщины: «Миссис Паркер-Боулз поразила присутствующих блестящим чёрным платьем с глубоким вырезом и дерзким разрезом на юбке — нарядом, который больше напоминал стиль принцессы Дианы, чем деревенский образ, с которым её обычно ассоциировали».

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В одном из выпусков газеты Daily Mirror за 1995 год были приведены подробности наряда Камиллы. В статье её описывали как женщину, которая выглядела «необычайно гламурно в чёрном платье с глубоким вырезом и дерзким разрезом на юбке». Также отмечалось: «Платье стоимостью около 450 фунтов стерлингов создано Роланом Кляйном и представляет собой классический дизайн из одной из его коллекций этого года».

Что интересно, это бренд, который на протяжении многих лет неоднократно выбирала Диана. В нарядах от Ролана Кляйна она посещала частные и публичные мероприятия.

Также нельзя не заметить, что схожи не только фасоны платьев, но и аксессуары: Диана дополнила свое платье многоярусным колье из жемчуга и сапфиров, а Камилла выбрала для вечеринки в Ritz многоярусное жемчужное колье с аквамаринами. Кроме того, образы обеих дополняли чёрные прозрачные колготки и небольшие вечерние клатчи.

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