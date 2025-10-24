- Дата публикации
Сколько стоят часы Джорджины Родригес: потрясающая коллекция украшений невесты Роналду
Стоимость аксессуаров из коллекции красавицы шокирует.
Джорджина Родригес — не актриса или известная супермодель — она возлюбленная одного из самых известных футболистов современности, но ее любовь к роскоши и гламуру, сделали из нее одну из самых обсуждаемых личностей современности.
Кроме потрясающего обручального кольца, которое Криштиану Роналду подарил возлюбленной на помолвку, у Джорджины также невероятная коллекция часов, шокирующую стоимость которых заметил Чед Александр.
Итак, предлагаем посмотреть, чем хвастается в своих соцсетях богачка.
Золотой Rolex Day-Date 36 из желтого золота, украшенный радужными драгоценными камнями и полностью усыпанный бриллиантами.
Стоимость — 140 тысяч долларов.
Бриллиантовый Jacob & Co Brilliant Skeleton Northern Light.
Стоимость — 94 тысячи долларов.
Cartier Panthère с тройным браслетом.
Стоимость — 35 тысяч долларов.
Patek Philippe Twenty 4 в розовом золоте.
Стоимость — 48 тысяч долларов.
Радужный Hublot или Rolex GMT-Master II.
Стоимость — 80 тысяч долларов.
Rolex GMT-Master II с бриллиантовой отделкой.
Стоимость — 565 тысяч дорларов.
Richard Mille — это RM 007-01.
Стоимость — 350 тысяч долларов.
Rolex Day-Date 36 из желтого золота и бриллиантов, но с потрясающим циферблатом из бирюзового камня.
Стоимость — 110 тысяч долларов.
Audemars Piguet Royal Oak из розового золота, инкрустированный бриллиантами.
Стоимость — 170 тысяч долларов.
Chopard — амбассадором которого она является.
Стоимость — 180 тысяч долларов.
Casio G-Shock из белого золота.
Стоимость — 15 тысяч долларов.