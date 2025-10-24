Сколько стоят часы Джорджины Родригес: потрясающая коллекция украшений невесты Роналду

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес — не актриса или известная супермодель — она возлюбленная одного из самых известных футболистов современности, но ее любовь к роскоши и гламуру, сделали из нее одну из самых обсуждаемых личностей современности.

Кроме потрясающего обручального кольца, которое Криштиану Роналду подарил возлюбленной на помолвку, у Джорджины также невероятная коллекция часов, шокирующую стоимость которых заметил Чед Александр.

Итак, предлагаем посмотреть, чем хвастается в своих соцсетях богачка.

Золотой Rolex Day-Date 36 из желтого золота, украшенный радужными драгоценными камнями и полностью усыпанный бриллиантами.

Стоимость — 140 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Бриллиантовый Jacob & Co Brilliant Skeleton Northern Light.

Стоимость — 94 тысячи долларов.

Часы Джорджины Родригес

Cartier Panthère с тройным браслетом.

Стоимость — 35 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Patek Philippe Twenty 4 в розовом золоте.

Стоимость — 48 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Радужный Hublot или Rolex GMT-Master II.

Стоимость — 80 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Rolex GMT-Master II с бриллиантовой отделкой.

Стоимость — 565 тысяч дорларов.

Часы Джорджины Родригес

Richard Mille — это RM 007-01.

Стоимость — 350 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Rolex Day-Date 36 из желтого золота и бриллиантов, но с потрясающим циферблатом из бирюзового камня.

Стоимость — 110 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Audemars Piguet Royal Oak из розового золота, инкрустированный бриллиантами.

Стоимость — 170 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Chopard — амбассадором которого она является.

Стоимость — 180 тысяч долларов.

Часы Джорджины Родригес

Casio G-Shock из белого золота.

Стоимость — 15 тысяч долларов.