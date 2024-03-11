Сложные дизайны, разрезы и элегантность: в каких платьях Эмма Стоун появлялась на "Оскаре"

Актриса имеет за плечами четыре номинации и одну победу, а также потрясающую команду, которая всегда подбирает для нее интересные и необычные наряды.

Эмма Стоун без сомнения талантливая актриса, поскольку в свои 35 лет является обладательницей множества премий, а также имеет в своем копилке наград сам "Оскар" за картину "Ла-Ла Ленд". Несмотря на то, что церемонию она посещает нерегулярно, все же благодаря стилисту Петре Фланнери смогла продемонстирировать на красной дорожке этого грандиозного мероприятия несколько роскошных луков.

Стиль Стоун на "Оскаре" неустойчив и она может надеть как брючный костюм так у лук с блестками. Предлагаем посмотреть, какие платья кинозвезда выбирала для своих появлений на красных дорожках церемонии за многолетнюю карьеру.

На свою первую красную дорожку "Оскара" в 2012 году актриса надела рубиновое платье с американской проймой и огромным бантом на шее, у которого также был небольшой шлейф и подчеркнутая талия. Платье девушки было от Giambattista Valli и невероятно ей шло. Образ тогда она дополнила элегантной романтичной прической, массивными украшениями и гламурным клатчем в руке.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

В 2015 году актриса получила свою первую номинацию на премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана" за фильм "Бердмэн". Тогда она решила блистать перед камерами на красной дорожке в потрясающем салатово-золотом платье, полностью расшитом бисером от бренда Elie Saab. У наряда был роскошный разрез на юбке, а дополняли его золотые босоножки, украшения с бриллиантами и элегантная прическа с волнами.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

В 2017 году Эмма Стоун появилась на красной дорожке в потрясающем золотом платье от кутюр Модного дома Givenchy, которое разработал тогдашний креативный директор бренда Риккардо Тиши. Платье было приталенным имело две широкие бретельки, декольте-сердце и сложную вышивку в которой также присутствовали кристалы Swarovski. Главным украшение этого наряда стала потрясающая четырехярусная бахрома на юбке, тоже выполненная бисером. Дополнила наряд Стоун ярким макияжем с укладкой и роскошными украшениями.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

В 2018 году актриса впервые выходит на красную дорожку церемонии в бренде Louis Vuitton. Тогда она отказалась от гламурных платьев и решила пойти против течения, выбрав для мероприятия шелковый брючный костюм. Он состоял из бордового жакета с розовым поясом и черных брюк. Также Эмма обула туфли на высоких каблуках сделала строгую прическу и яркий макияж. Уши девушки украшали драгоценные серьги.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

В 2019 году Стоун опять получила номинацию на "Оскар" как "Лучшая актриса второго" плана за работу в фильме "Фаворитка" и поэтому блистала на красной дорожке в эксклюзивном платье опять созданном Louis Vuitton. Наряд был расшит бисером и имел оригинальные рукава. На изготовление платья ушло 712 часов, плюс еще 22 часа на переделки с учетом усадки ткани. Однако понравилось оно не всем и многие отметили, что дизайн платья похож на подгорелую вафлю.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Также в 2024 году Эмма Стоун получила еще одну номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за работу в фильме Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" и победила. На красной дорожке звезда появилась в роскошном наряде, который для нее опять разработал Модный дом Louis Vuitton. Это было фактурное платье-бюстье с баской и шлейфом.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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