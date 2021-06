Смело и эффектно: 5 самых известных "голых" платьев знаменитостей

Кто-то из этих девушек недооценил коварность тонкой ткани, а другие надели подобные платья намеренно, чтобы эпатировать публику и оставить след в истории.

Часто для привлечения внимания звезды выбирают очень экстравагантные наряды, которые иногда излишне откровенны. Но также "голые" платья знаменитостей требуют еще и особой смелости, чтобы выйти в них на публику. Мы решили вспомнить самые откровенные наряды актрис и певиц, в которых они появлялись на красных дорожках, съемках и светских мероприятиях.

Рианна

В 2014 году Рианна появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в длинном блестящем платье, созданном дизайнером Адамом Селманом. Наряд отличился тем, что был полностью прозрачным и даже не прикрывал грудь певицы. Трудилось над созданием платья восемь сотрудников ателье, которые вручную приклеили более 216 тысяч сверкающих кристаллов Swarovski. В тот день Рианна получила награду "Икона стиля" и стала самой эпатажной и смелой звездой вечера.

Наряд она дополнила боа из меха, банданой, тоже усыпанной кристаллами, высокими перчатками и бриллиантовыми сережками в ушах. Единственное белье, которое надела в тот вечер певица, - бежевые стринги.

Рианна / Getty Images

Роуз Макгоуэн

В 1998 году звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн появилась на красной дорожке VMA в самом знаменитом своем наряде - черном сетчатом платье, которое создал молодой на тот момент бренд Maje. Платье 24-летней Роуз было полностью прозрачным, на тонкой бретельке за шеей и хаотично украшенное стразами, но фишкой этого образа стала полностью открытая спина, а вот ягодицы певица украшали тонкие нити.

Роуз Макгоуэн / Getty Images

Из белья актриса надела лишь стринги с леопардовым принтом и мюли, тоже с еле заметным леопардовым рисунком, которые сочетались с образом ее эпатажного спутника Мэрилина Мэнсона, выбравшего костюм с хищным принтом.

Роуз Макгоуэн / Getty Images

Кейт Мосс

В 1993 году юная Кейт Мосс выбрала для вечеринки Look of the Year агентства Elite Model легкое платье-комбинацию и оконфузилась. Дело в том, что когда она примеряла наряд в квартире, то он не просвечивался, а вот под вспышками фотокамер фотографов платье заиграло новыми красками и полностью продемонстрировало фигуру супермодели.

Под платье Кейт не надела бюстгальтер, поскольку наряд был на длинных и тонких бретельках, но дополнила его черными трусами и вьетнамками.

Кейт Мосс / Getty Images

Софи Лорен

Один из своих самых откровенных нарядов итальянская актриса Софи Лорен надела в 1955 году. Тогда она играла девушку легкого поведения в фильме "Брак по-итальянски". Образ актрисы дополнили босоножки и массивные золотые украшения, но вот длинное платье-пеньюар было полностью прозрачным, украшено атласными лентами, а также с вышитым узором на груди и подоле.

Софи Лорен / Getty Images

Джейн Биркин

Образы актрисы Джейн Биркин вошли в историю моды как одни из самых смелых и революционных, ведь она одна из первых добавила соломенную сумку-корзину в свой повседневный лук, а также отказалась от бюстгальтеров. Одним из самых знаковых ее образов стало черное мини-платье, которое она надела на премьеру фильма "Слоган" в 1969 году, но из белья на ней были только черные трусы.

Дополнили тот образ знаменитости туфли Mary Jane с тонким ремешком, любимая корзина с крышкой и несколько украшений на цепочке.

Джейн Биркин / Getty Images

