Смертельная мода Викторианской эпохи: почему женщины умирали от зеленых платьев

В те времена мир переживал множество удивительных открытий, в частности газовое освещение, благодаря которому комнаты вечером становились светлее, и как результат — женщины хотели носить более яркую, насыщенную одежду, рассказывает историк Эми Боингтон. Именно поэтому в то время стали популярными изумрудно-зеленые платья и все их желали, но для создания этих чрезвычайно красочных нарядов использовали мышьяк — токсичное ядовитое вещество, которое при контакте с кожей имело ужасное влияние на организм. Он вызывал язвы и раны, а если попадал в кровь, то мог нанести организму огромного вреда, включая выпадение волос, рвоту, а также поражение печени и почек. В то время даже королева Виктория любила носить зеленый цвет, поэтому можно понять, почему изумрудно-зеленое платье было на пике моды.

Но использовали его не только в моде. Мышьяк считали чудохимикатом и применяли для обоев, для обложек книг, а также для украшения красивых искусственных цветов, которые женщины носили в волосах. На такие аксессуары его наносили в виде порошка.

Вскоре люди узнали о смертельном влиянии мышьяка, ведь в ноябре 1861 года 19-летняя девушка по имени Матильда, которая работала изготовительницей искусственных цветов для причесок, умерла от отравления химикатом. Ее смерть широко обсуждали в британской прессе, потому что раньше она была красивой, здоровой молодой девушкой. Ее работа заключалась в том, чтобы посыпать искусственные листья украшений порошком мышьяка, поэтому конечно она вдыхала эту пыль и она также попадала ей на руки, вызывая страшные раны и окрашивая ногти.

В газетах сообщали, что у нее была рвота «зеленой водой», белки ее глаз стали зелеными, и она говорила врачу, что все, на что смотрит, выглядит зеленым. Вскрытие показало, что мышьяк поразил ее желудк, печень и легкие, и что умерла Матильда в страшных муках. Люди, конечно, были в шоке.

Это напрямую коснулось и высшего общества. Они были напуганы до смерти, и фобия относительно мышьяка охватила викторианское общество во второй половине века. В газете The Times вышла сенсационная статья под названием «Танец смерти» и ее автор утверждал, что среднее женское украшение для волос содержит достаточно мышьяка, чтобы отравить 20 человек. Очень быстро многие выступили за то, чтобы мышьяк начали строже контролировать и не использовали повсюду.

И как вы можете догадаться, изумрудно-зеленые платья быстро вышли из моды.