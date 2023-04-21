Совпадение или ансамбль: как первые леди, королевы и политики подбирают по цвету наряды для встреч

Официальные встречи президентов и монархов - это всегда парад нарядов первых леди и королев. Очень часто выбор аутфитов женщин чудесным образом сочетается. Никто наверняка не знает, является ли это совпадением, но в некоторых случаях объяснения все же можно найти.
Случаи, когда две первых леди позируют на официальных мероприятиях в нарядах одинакового цвета, не такие уж и редкие. Также дамы часто подбирают наряды таким образом, чтобы они гармонировали друг с другом.
Мы не знаем точно, случайно это получается или является результатом "сговора стилистов", но каждый раз, когда получается особенно эффектно, не можем не обратить внимания.
Джилл Байден и Юко Кисида
Пару дней назад первая леди США Джилл Байден и супруга премьер-министра Японии - 58-летняя Юко Кисида - посадили вместе сакуру на одной из лужаек Белого дома. Джилл Байден надела на мероприятие одно из своих самых любимых платьев - бело-розовый наряд от бренда Monique Lhuillier, которое дополнила нежно-розовым жакетом и слингбэками от Valentino, в качестве украшения Джилл надела крупные розовые серьги в виде цветов Lele Sadoughi. А Юко Кисида выбрала нежно-розовый твидовый костюм и дополнила его туфлями-лодочками. В этом случае можно уверенно сказать, что обе дамы "оделись под сакуру", поэтому и получилось так нежно и гармонично.
Британская королевская семья
Эпизод, когда нет сомнений в том, что одинаковый цвет нарядов не случаен, демонстрирует нам британская королевская семья. В своем фильме для Netflix "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская пожаловалась, что, когда она жила в королевской семье, придерживалась правила, что нельзя было повторять цвет наряда, в котором появился на публике на этом же мероприятии старший член семьи.
Сразу после выхода фильма королевская семья решила продемонстрировать всему миру, что Меган сказала неправду или сильно преувеличила. На рождественский концерт сразу несколько женщин семьи явились в нарядах одинакового цвета. Принцесса Уэльская появилась на мероприятии в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London, ее дочь - принцесса Шарлотта - в пальто в тон маминому от Trotters, Зара Тиндалл - в пальто винного цвета от бренда Karen Millen, а сестра принцессы Уэльской - Пиппа Мэттьюз - надела пальто точно такого же цвета от этого же бренда, что и Зара.
Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит прибыли в сентябре 2018 с официальным визитом в Данию. Брижит и датская кронпринцесса Мэри выбрали для встречи красные наряды. Первая леди Франции была одета в платье прямого кроя до колен и в пальто, а на кронпринцессе было платье миди от бразильского бренда Raquel Diniz.
Мелания Трамп и Брижит Макрон
В 2018 году на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне состоялась церемония приветствия президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон с участием президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Первые леди предстали в белоснежных костюмах. Брижит - в коротком платье прямого силуэта и жакете, а Мелания - в асимметричном жакете с поясом, юбке-карандаше (все от Michael Kors) и широкополой шляпе от Hervé Pierre. Стоит отметить, что образы первых леди на этой встрече сравнивали не в пользу жены президента Франции.
Несмотря на это, Мелания и Брижит еще раз появились в нарядах одного практически цвета - на этот раз кремового.
Но потом все же предпочитали одеваться контрастно, например, в красное и белое или белое и черное.
Министры испанского правительства
В 2018 году в Испании из 18 кресел министров нового правительства 11 заняли женщины. После церемонии присяги нового правительства Испании министры сфотографировались перед дворцом Монклоа в Мадриде. Оказалось, что пять женщин-министров надели красные наряды. Выглядело это эффектно.
Елена Зеленская и Хиллари Клинтон
Последнее время цвета нашего флага стали очень популярны, поэтому неудивительно, что зачастую знаменитости и политики стараются одеться в голубое и желтое. Не так давно Елена Зеленская приняла участие в панельной дискуссии на тему женского лидерства, модератором мероприятия стала бывший государственный секретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон. Елена и Хиллари были одеты в цветах украинского флага. На Зеленской был синий брючный костюм, а на Клинтон – желтая блузка с воланом.
Королева Максима и Брижит Макрон
В цветах нашего флага были выдержаны наряды королевы Максима и Брижит Макрон. Выглядели дамы очень эффектно.
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