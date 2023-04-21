Совпадение или ансамбль: как первые леди, королевы и политики подбирают по цвету наряды для встреч

Официальные встречи президентов и монархов - это всегда парад нарядов первых леди и королев. Очень часто выбор аутфитов женщин чудесным образом сочетается. Никто наверняка не знает, является ли это совпадением, но в некоторых случаях объяснения все же можно найти.

Случаи, когда две первых леди позируют на официальных мероприятиях в нарядах одинакового цвета, не такие уж и редкие. Также дамы часто подбирают наряды таким образом, чтобы они гармонировали друг с другом.

Мы не знаем точно, случайно это получается или является результатом "сговора стилистов", но каждый раз, когда получается особенно эффектно, не можем не обратить внимания.

Джилл Байден и Юко Кисида

Джилл Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

Пару дней назад первая леди США Джилл Байден и супруга премьер-министра Японии - 58-летняя Юко Кисида - посадили вместе сакуру на одной из лужаек Белого дома. Джилл Байден надела на мероприятие одно из своих самых любимых платьев - бело-розовый наряд от бренда Monique Lhuillier, которое дополнила нежно-розовым жакетом и слингбэками от Valentino, в качестве украшения Джилл надела крупные розовые серьги в виде цветов Lele Sadoughi. А Юко Кисида выбрала нежно-розовый твидовый костюм и дополнила его туфлями-лодочками. В этом случае можно уверенно сказать, что обе дамы "оделись под сакуру", поэтому и получилось так нежно и гармонично.

Британская королевская семья

Зара Тиндалл, Кэрол Миддлтон и Пиппа Мэтьюз / Фото: Getty Images

Эпизод, когда нет сомнений в том, что одинаковый цвет нарядов не случаен, демонстрирует нам британская королевская семья. В своем фильме для Netflix "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская пожаловалась, что, когда она жила в королевской семье, придерживалась правила, что нельзя было повторять цвет наряда, в котором появился на публике на этом же мероприятии старший член семьи.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Сразу после выхода фильма королевская семья решила продемонстрировать всему миру, что Меган сказала неправду или сильно преувеличила. На рождественский концерт сразу несколько женщин семьи явились в нарядах одинакового цвета. Принцесса Уэльская появилась на мероприятии в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London, ее дочь - принцесса Шарлотта - в пальто в тон маминому от Trotters, Зара Тиндалл - в пальто винного цвета от бренда Karen Millen, а сестра принцессы Уэльской - Пиппа Мэттьюз - надела пальто точно такого же цвета от этого же бренда, что и Зара.

Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри

Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит прибыли в сентябре 2018 с официальным визитом в Данию. Брижит и датская кронпринцесса Мэри выбрали для встречи красные наряды. Первая леди Франции была одета в платье прямого кроя до колен и в пальто, а на кронпринцессе было платье миди от бразильского бренда Raquel Diniz.

Мелания Трамп и Брижит Макрон

Мелания Трамп и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

В 2018 году на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне состоялась церемония приветствия президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон с участием президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Первые леди предстали в белоснежных костюмах. Брижит - в коротком платье прямого силуэта и жакете, а Мелания - в асимметричном жакете с поясом, юбке-карандаше (все от Michael Kors) и широкополой шляпе от Hervé Pierre. Стоит отметить, что образы первых леди на этой встрече сравнивали не в пользу жены президента Франции.

Несмотря на это, Мелания и Брижит еще раз появились в нарядах одного практически цвета - на этот раз кремового.

Мелания Трамп и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Но потом все же предпочитали одеваться контрастно, например, в красное и белое или белое и черное.

Мелания Трамп и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Мелания Трамп и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Министры испанского правительства

Кабинет министров Испании, 2018 год / Фото: Getty Images

Кабинет министров Испании, 2018 год / Фото: Getty Images

В 2018 году в Испании из 18 кресел министров нового правительства 11 заняли женщины. После церемонии присяги нового правительства Испании министры сфотографировались перед дворцом Монклоа в Мадриде. Оказалось, что пять женщин-министров надели красные наряды. Выглядело это эффектно.

Елена Зеленская и Хиллари Клинтон

Олена Зеленська / Фото: Instagram Елены Зеленской

Последнее время цвета нашего флага стали очень популярны, поэтому неудивительно, что зачастую знаменитости и политики стараются одеться в голубое и желтое. Не так давно Елена Зеленская приняла участие в панельной дискуссии на тему женского лидерства, модератором мероприятия стала бывший государственный секретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон. Елена и Хиллари были одеты в цветах украинского флага. На Зеленской был синий брючный костюм, а на Клинтон – желтая блузка с воланом.

Королева Максима и Брижит Макрон

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

В цветах нашего флага были выдержаны наряды королевы Максима и Брижит Макрон. Выглядели дамы очень эффектно.

Читайте также: