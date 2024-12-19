Сражали наповал: 12 самых эффектных "голых" платьев 2024 года, которые демонстрировали звезды

Сейчас "голым" платьем уже никого не удивить, особенно на светском мероприятии, тем более, что в 2024 году количество подобных нарядов просто зашкаливала.

Знаменитые модели, актрисы и певицы выбирали прозрачные вещи для всевозможных выходов или же отдавали предпочтение платьям с бежевой подкладкой, которая создавала тот же эффект голого тела.

Такой стиль нарядов может нравиться или нет, но то, что они стали неотъемлемой частью каждой красной дорожки - неоспоримый факт. Поэтому предлагаем вспомнить самые красивые и эффектные луки звезд.

Флоренс Пью

Британская актриса пришла на премьеру фильма "Время жить", в котором сыграла главную роль, в роскошном и полностью прозрачном платье от Christian Dior. Это был кружевной наряд, который она носила в сочетании с черным бельем и поясом на талии.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Зои Салдана

Звезда Аватара обычно предпочитает элегантные платья ярких оттенков или с декором бисером или пайетками, поэтому ее появление в "голом" платье действительно удивило. На Зои было платье с тонкими бретельками и кружевом от Armani Privé, которое украшали черные вышитые цветы. Выглядело это красиво и смело.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Тейлор Расселл

Платье актрисы не было прозрачным, но из-за того, что у него была бежевая подкладка, казалось, что она носила его на голое тело. Это платье было из кутюрной коллекции Модного дома Schiaparelli осень-зима 2024. У платья был корсет, бретелька-халтер и очень оригинальная юбка с необычными складками. Появилась в таком луке она на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Мэган Фэйхи

У 34-летней женщины в этом году случился актерский прорыв, ведь она снялась в одном сериале с Николь Кидман "Идеальная пара". На премьеру Мэган выбрала смелое платье от бренда Victoria Beckham из круизной коллекции RE25.

Мэган Фэйхи / Фото: Associated Press

Ева Лонгория

Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" не часто увидишь у слишком прозрачном, но для вечера amfAR Gala в Венеции она решила выбрать оригинальное платье от Alberta Ferretti из коллекции осень-зима 2023, у которого была полностью прозрачная юбка. Также платье украшал золотой декор, но его верхняя часть была не прозрачной.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Холли Берри

Одним из самых обсуждаемых "голых" платьев года однозначно стал наряд "женщины-кошки". Она пришла на премьеру фильма "Союз" в роскошном обтягивающем миди-платье от La Perla.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Анитта

Бразильская певица и красавица полюбила бренда PatBo и их полупрозрачное платье из коллекции осень-зима 2024. Одним из ее нарядов от этого бренда было черное кружевное платье с декольте и бретелькой крес-навкрест. Также на бедрах и груди наряд украшал бисер.

Анитта / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски

Модель частый гость на светских тусовках, тем более на мероприятии Met Gala, которое проводится в Нью-Йорке. Но если на открытии она блистала в вечернем наряде с просто потрясающим вырезом на спине, то для After Party решила подобрать еще более дерзкий лук. Эмили сфотографировали по пути на вечеринку в совершенно прозрачном винтажном синем платье от Givenchy из коллекции весна-лето 1998.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Холли Бейли

Новая "Русалочка" обычно удивляла нас своими декольте и блестками, но для Vanity Fair Oscars Party решила подобрать что-то новенькое. Девушка выбрала наряд от Off-White из коллекции осень-зима 2023. Это было полностью закрытие платье с черным кружевным рисунком.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Крисси Тейген

Бывшая американская модель посетила 30-й ежегодный гала-концерт 30th annual Accessories Council ACE Awards Gala в Нью-Йорке. Платье она выбрала особенное от бренда Cult Gaia, которое было совершенно прозрачное, бежевое, со шлейфом и цветочной вышивкой.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Руни Мара

Она посетила гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Ее наряд привлек внимание, ведь это было прозрачное винтажное платье с глубоким вырезом, украшенное цветной флористической вышивкой. Наряд Руни был из кутюрной коллекции осень-зима 1996 года бренда Givenchy.

Руні Мара / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес

Она всегда выглядит особенно на мероприятиях, но этот образ был протсо шикарен. 54-летняя поп-дива выбрала для своего появления эффектный наряд от Schiaparelli, который был расшит 2,5 миллионами бусин.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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