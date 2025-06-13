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- Звезды и мода
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Старинное кружево, много часов работы и деталей: история свадебного наряда Натали Портман из "Звездных войн"
Одним из самых знаковых свадебных нарядов из кино является платье, которое носила актриса Натали Портман в фильме «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».
Актриса в этой истории сыграла Падме Амидалу, которая влюбилась в джедая Энакина Скайуокера и вышла за него замуж на тайной свадьбе. Красивый и романтический эпизод стал культовым, как и наряд который носила актриса. Однако на самом деле у этого платья очень интересная история создания и оно действительно единственное в своем роде.
Создала платье для Падме художник по костюмам Триша Биггар. Триша активно работала с этой серией фильмов, поскольку с 1997 года возглавляла отдел костюмов в Lucasfilm. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас описал Биггар как одного из самых талантливых, блестящих и креативных дизайнеров, с которыми он когда-либо работал.
Платье, разработанное Тришей Биггар, на самом деле состояло из трех частей: нижнего платья, кружевного пальто и вуали. Оно выглядело простым, но это было совсем не так. Платье было сшито из старинного итальянского покрывала, которое Биггар нашла в секонд-хенде в Австралии. Ткани не хватило на весь наряд, поэтому Триша обратилась за помощью к Сандре Фуллертон и ее команде вышивальщиц. Команда сделала около 300 дополнительных метров французской тесьмы, чтобы сшить платье. Затем они вручную добавили сотни жемчужин к наряду.
В фильме платье выглядело очень нежным, трогательным и романтичным, но работа над ним была такой кропотливой, что команда успела пришить лишь один рукав к началу съемок. А вот показали наряд в свадебной сцене всего несколько минут.
«В итоге получилось платье с очень простыми линиями, с оттенком старины», — говорила Триша о своей работа, — «Но в то же время оно было довольно замысловатым, и вы не могли точно сказать, из чего оно сделано».
Головной убор героини был не менее чарующим, поскольку изготовлен из мальтийского кружева, которое, вероятно, изначально было сделано как салфетка для подноса. Украшали это изделие восковые цветы, бисером и много мелкого жемчуга. Это было очень деликатное изделие, и на его изготовление ушли часы кропотливой работы. Ткань дизайнер нашла в винтажном магазине Глазго — ее родного города.