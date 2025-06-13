Старинное кружево, много часов работы и деталей: история свадебного наряда Натали Портман из "Звездных войн"

Костюмы из фильма «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» / © Associated Press

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Актриса в этой истории сыграла Падме Амидалу, которая влюбилась в джедая Энакина Скайуокера и вышла за него замуж на тайной свадьбе. Красивый и романтический эпизод стал культовым, как и наряд который носила актриса. Однако на самом деле у этого платья очень интересная история создания и оно действительно единственное в своем роде.

Создала платье для Падме художник по костюмам Триша Биггар. Триша активно работала с этой серией фильмов, поскольку с 1997 года возглавляла отдел костюмов в Lucasfilm. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас описал Биггар как одного из самых талантливых, блестящих и креативных дизайнеров, с которыми он когда-либо работал.

Платье, разработанное Тришей Биггар, на самом деле состояло из трех частей: нижнего платья, кружевного пальто и вуали. Оно выглядело простым, но это было совсем не так. Платье было сшито из старинного итальянского покрывала, которое Биггар нашла в секонд-хенде в Австралии. Ткани не хватило на весь наряд, поэтому Триша обратилась за помощью к Сандре Фуллертон и ее команде вышивальщиц. Команда сделала около 300 дополнительных метров французской тесьмы, чтобы сшить платье. Затем они вручную добавили сотни жемчужин к наряду.

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В фильме платье выглядело очень нежным, трогательным и романтичным, но работа над ним была такой кропотливой, что команда успела пришить лишь один рукав к началу съемок. А вот показали наряд в свадебной сцене всего несколько минут.

Джедайская мантия Энакина Скайуокера и свадебное платье его невесты Падме Амидалы на выставке костюмов / © Associated Press

«В итоге получилось платье с очень простыми линиями, с оттенком старины», — говорила Триша о своей работа, — «Но в то же время оно было довольно замысловатым, и вы не могли точно сказать, из чего оно сделано».

Джедайская мантия Энакина Скайуокера и свадебное платье его невесты Падме Амидалы на выставке костюмов / © Associated Press

Головной убор героини был не менее чарующим, поскольку изготовлен из мальтийского кружева, которое, вероятно, изначально было сделано как салфетка для подноса. Украшали это изделие восковые цветы, бисером и много мелкого жемчуга. Это было очень деликатное изделие, и на его изготовление ушли часы кропотливой работы. Ткань дизайнер нашла в винтажном магазине Глазго — ее родного города.