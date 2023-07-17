Стиль королевы Камиллы: 8 любимчиков из гардероба супруги короля Чарльза

Стиль супруги короля Чарльза III заметно изменился с тех пор, как она стала королевой. Ее образы стали более изысканны в идеально подобранной цветовой гамме. Разберем без чего сегодня трудно представить гардероб Камиллы.

Платья-пальто

Платья-пальто - идеальная вещь в гардеробе Камиллы, в котором уместно появиться практически на любом мероприятии. Исключение составляют разве что торжественные приемы и банкеты, там Камилла предпочитает появляться в более торжественных вечерних туалетах.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Любимым цветом королевы является синий, который уже нарекли "королевским". В пальто такого цвета Ее Величество появляется часто на службах в церкви, на разных встречах во время визитов в благотворительные и другие организации. Такой образ Камилла дополняет как правило золотыми цепочками с подвесками на шее или жемчужными колье и серьгами из жемчуга и шляпами с перьям или широкими полями.

В платьях-пальто светлых оттенков из более легких тканей королева Камилла появляется как правило на скачках в Аскоте или садовых вечеринках, которые летом обычно устраивают в Букингемском дворце.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / Фото: Associated Press

Кейп-накидки

В гардеробе королевы есть ее любимые черные кейп-накидки, которые Камилла носит во время заграничных визитов или деловых мероприятий. Как правило, такой элемент гардероба актуален для холоднйо поры года, сочетает такие накидки Камилла с прямого силуэта платьями и высокими замшевыми сапогами.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Платья-туники

Платья-туники Камилла обычно берет в летние заграничные поездки. У нее есть туники разных цветов на разные выходы. В таких Камилла появлялась в Карибском туре и выходила на пляж. Как правило такой летний образ Ее Величество дополняет плетеной сумкой, легкими перчатками и зонтом от солнца. Иногда надевает и солнцезащитные очки. Из аксессуаров такой ее образ обычно дополняют серьги-висюльки и несколько золотых браслетов на запястьях.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Широкополые шляпы

Шляпы - любимая вещь в королевском гардеробе. Такая шляпа подходит практически под любой летний образ. Камилла любит носить шляпы белого цвета, пудрового или голубого, украшенные цветами или перьям. Как правило, головной убор всегда дополняет или слегка оттеняет по цвету основной наряд королевы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Короткие жакеты

Жакеты королева как правило сочетает с юбками средней длины. Такие костюмы - идеальный деловой образ, Камилла дополняет их блузками, обувью на каблуках, маленькими сумками на коротких ручках (иногда это любимая сумка от Chanel) или кожаными клатчами небольших размеров.

Королева Камилла с сумкой Chanel / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Двухцветные туфли и замшевая новинка от Eliot Zed

Туфли от Chanel в любимчиках у Камиллы. Чаще всего она носит именно их. Они прекрасно дополняют классические образы. Но также Камилла носит туфли из замши, сшитые на заказ ее новым любимым брендом Eliot Zed. Эти удобные туфли королева имеет в нескольких цветах - классическом черном, бежевом и даже синем. Обувь хоть и на каблуках, но судя по всему очень удобная, раз Камилла надевала такие туфли, когда у нее был сломан палец на ноге.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Клатчи, как у королевы Елизаветы II

Клатчи от бренда Launer королева стала носить в знак уважения своей покойной свекрови - королевы Елизаветы II. Поклонники королевской семьи увидели в этом жест уважения и хвалили Камиллу. Мы видели Ее Величество с клатчем Launer черного цвета. Классическая модель подходит практически к любому образу. И хотя сама Елизавета клатчи никогда не носила, именно сумки этой марки были всю жизнь у нее в фаворитах.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Платья-рубашки

Что может быть лучше, чем комфортное и легкое платье-рубашка для летнего сезона? У Камиллы таких нарядов очень много, самых разных оттенков и принтов. Больше всего королевская особа предпочитает цветочный принт или гороховый. Про гороховый принт в гардеробе королевских особ мы вам уже как-то рассказывали. Из года в год он все так же остается в любимчиках у королевы Камиллы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

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