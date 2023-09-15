Стиль королевы Летиции: пять любимчиков из королевского гардероба

Королева Испании Летиция по праву считается одной из самых стильных королев современности. Сегодня, в ее день рождения, мы решили рассказать вам о самых любимых вещах, которые есть в ее королевском гардеробе.
Брючные костюмы
Нет ничего более стильного для холодных осенних дней, чем элегантный брючный костюм. В нем можно приехать практически на любое мероприятие, сочетать с любой обувь и подбирать к нему любые аксессуары.
В гардеробе у королевы Летиции есть костюмы разных фасонов и цветов. Сочетает их Ее Величество как правило с блузками и обувью на невысоких каблуках. Преимущественно это туфли-слингбэки для теплой поры года или туфли-лодочки с закрытой пяткой.
Иногда это могут быть нестандартного фасона костюмы, как, например, такой, где Летиция сочетала удлиненный ассиметричный верх с брюками-клеш и лодочками на каблуках.
Брюки и топы
Брюки для осени – вообще беспроигрышный вариант. Их Летиция носит и без жакетов, например, сочетая с трикотажными топами или более откровенными вариантами без рукавов. У королевы очень красивый рельеф рук, ей есть чем похвастаться.
Очень стильно она умеет сочетать брюки-кюлоты с короткими жакетами, чаще с твидовыми. Этот вариатнт отлично сочетается с обувью с открытой пяткой и на каблуках.
В холодное время года королева любит дополнять образ в брюках теплым пальто, часто выбирает яркие оттенки.
Платья-миди
Без платьев длины чуть ниже колен сложно представить любой королевский гардероб. У Летиции таких вариантов множество, и это необязательно люксовые бренды. Носит королева и вещи из масс-маркета. Один из ее любимых брендов – испанская Zara. На этом фото Летиция в платье от Victoria Beckham на предкоронационном ужине короля Чарльза III в Лондоне.
Простые по крою черные платья – неизменный фаворит королевы, и снова таки с открытыми руками.
А белые платья – неизменная классика. Вот это белое кружевное миди от испанского бренда Sfera стоит всего 50 евро, его королева надевала на публичные выходы уже несколько раз и, наверняка, наденет еще.
Кожаные юбки
Королева неравнодушна к кожаным изделиям. У нее в гардеробе есть любимые юбки от Boss длины чуть ниже колен, которые великолепно сочетаются с блузами, часто в тон, и снова таки обувью на каблуках или кожаными жакетами.
Летиция любит красно-бородовые оттенки, но еще иногда надевает изумрудные или классические черные юбки.
Кожаные брюки
Брюки из кожи сидят на фигуре королевы не менее великолепно. Обычно Летиция предпочитает носить такое в холодную пору года.
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