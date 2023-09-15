Стиль королевы Летиции: пять любимчиков из королевского гардероба

Королева Испании Летиция по праву считается одной из самых стильных королев современности. Сегодня, в ее день рождения, мы решили рассказать вам о самых любимых вещах, которые есть в ее королевском гардеробе.

Брючные костюмы

Нет ничего более стильного для холодных осенних дней, чем элегантный брючный костюм. В нем можно приехать практически на любое мероприятие, сочетать с любой обувь и подбирать к нему любые аксессуары.

В гардеробе у королевы Летиции есть костюмы разных фасонов и цветов. Сочетает их Ее Величество как правило с блузками и обувью на невысоких каблуках. Преимущественно это туфли-слингбэки для теплой поры года или туфли-лодочки с закрытой пяткой.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Иногда это могут быть нестандартного фасона костюмы, как, например, такой, где Летиция сочетала удлиненный ассиметричный верх с брюками-клеш и лодочками на каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Брюки и топы

Брюки для осени – вообще беспроигрышный вариант. Их Летиция носит и без жакетов, например, сочетая с трикотажными топами или более откровенными вариантами без рукавов. У королевы очень красивый рельеф рук, ей есть чем похвастаться.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Очень стильно она умеет сочетать брюки-кюлоты с короткими жакетами, чаще с твидовыми. Этот вариатнт отлично сочетается с обувью с открытой пяткой и на каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В холодное время года королева любит дополнять образ в брюках теплым пальто, часто выбирает яркие оттенки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Платья-миди

Без платьев длины чуть ниже колен сложно представить любой королевский гардероб. У Летиции таких вариантов множество, и это необязательно люксовые бренды. Носит королева и вещи из масс-маркета. Один из ее любимых брендов – испанская Zara. На этом фото Летиция в платье от Victoria Beckham на предкоронационном ужине короля Чарльза III в Лондоне.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Простые по крою черные платья – неизменный фаворит королевы, и снова таки с открытыми руками.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А белые платья – неизменная классика. Вот это белое кружевное миди от испанского бренда Sfera стоит всего 50 евро, его королева надевала на публичные выходы уже несколько раз и, наверняка, наденет еще.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Кожаные юбки

Королева неравнодушна к кожаным изделиям. У нее в гардеробе есть любимые юбки от Boss длины чуть ниже колен, которые великолепно сочетаются с блузами, часто в тон, и снова таки обувью на каблуках или кожаными жакетами.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция любит красно-бородовые оттенки, но еще иногда надевает изумрудные или классические черные юбки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Кожаные брюки

Брюки из кожи сидят на фигуре королевы не менее великолепно. Обычно Летиция предпочитает носить такое в холодную пору года.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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