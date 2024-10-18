Стиль Павла Зиброва: рассматриваем яркие пиджаки народного артиста

У певца огромная коллекция пиджаков, являющихся важной частью его имиджа.
Павел Зибров – народный артист, главный усач и романтик нашей страны. Многие любят творчество известного певца, однако мало кто говорит о его стиле, а он является важной составляющей сценического образа артиста и подчеркивает его яркую индивидуальность.
В гардеробе Зиброва можно насчитать не один десяток оригинальных нарядов, среди которых самые яркие – это пиджаки. Концертный ансамбль артиста обычно таков: классические брюки, яркий пиджак, однотонная рубашка или футболка с принтом.
Что касается брендов, то Павел Николаевич носит и марки с мировым именем среди которых есть Dolce & Gabbana и Versace, и украинские бренды, однако многие его наряды отшиваются на заказ, например, к клипам или фотосессиям.
Один из самых известных пиджаков Павла Зиброва с усами был пошит ко Дню Независимости и в результате стал визитной карточкой артиста.
Однако не стоит забывать о еще двух небольших аксессуарах, которые дополняют пиджаки артиста – броши и платки в нагрудном кармане. Среди любимых аксессуаров небольшие украшения в виде гламурных стрекоз из камней, брошь из перьев и розы из ткани.
Платки же Зиброву в основном подбирают в цвет к пиджаку. А согласно интервью артиста, стилизует его образы любимая жена Марина, с которой он в браке уже 30 лет.
И конечно важное место в гардеробе певца занимают патриотические луки.
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