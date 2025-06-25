Стиль Владимира Зеленского: как изменился образ президента с начала полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Владимир Зеленский президент Украины уже 6 лет и это время пришлось в большей степени на полномасштабное вторжение, повлиявшее на стиль главы государства. Он на протяжении всех лет большой войны носит только стиль милитари, ведь, по его словам, это удобно и понятно для людей, а также демонстрирует единение с народом и воинами.

Мы же предлагаем посмотреть, как менялся образ президента за эти годы, что он носил и как одежда демонстрировала его стойкую позицию.

2019 год

В этом году Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Церемония инаугурации состоялась 20 мая и на ней новоизбранный глава государства носил красивый костюм, рубашку и галстук, соответствовавший протоколу и торжеству момента.

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский присягает на Библии во время церемонии инаугурации в Киеве / © Associated Press

За это мирное время он неоднократно появлялся на публике в подобных образах и даже надевал праздничный фрак и галстук-бабочку на церемонию интронизации императора Нарухито.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская / © Associated Press

2020-2021 годы

Президент не менял своего стиля и преимущественно появлялся в костюмах темно-синего цвета, а также таких сдержанных оттенков, как серый или черный.

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли на аудиенцию в Букингемский дворец / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Шарль Мишель / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа / © Associated Press

2022 год

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский отказался от делового стиля. Президент начал носить только одежду в стиле милитари, которая была в оттенках хаки: футболки, штаны карго, берцы или тактические кроссовки.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает 24 февраля 2022 года / © Associated Press

Также президент сам того не осознавая положил начало моде на одежду с гербами. Он начал появляться в своих обращениях к народу в футболках с гербом на сердце и гербом расположенным в центре. Подобный стиль стал таким «вирусным», что подобные вещи захотели все. Их начали производить многие бренды.

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Владимир Зеленский / © Associated Press

За футболками последовали свитшоты в подобном стиле, которые он одевал и одевает тоже в черных и оливковых оттенках.

Президент Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома / © Associated Press

Что касается встреч с военными, Зеленский всегда выбирает соответствующую одежду: тактические куртки, берцы, те же любимые свитшоты и штаны карго. Все от украинских брендов.

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к солдатам на месте самых тяжелых боев / © Associated Press

В редких случаях президент одевает вышиванку. Он также популяризировал эту национальную одежду в милитари-эстетике.

Президент Украины Владимир Зеленский и экспрезидент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

2023 год

Кроме свитшота с гербом у президента появились еще и с флагом.

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Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Они были в нескольких вариантах — с флагом на груди и горловине.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Также президент популяризировал одежду с надписью Ukraine и I'm Ukrainian.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Он тоже начал немного экспериментировать со стилем и в его гардеробе начали появляться рубашки, хотя не классические.

Владимир Зеленский / © Associated Press

И даже поло в таком же стиле. Такие вещи господин президент выбирал для формальных встреч. В его гардеробе они были с длинными и короткими рукавами.

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Владимир Зеленский / © Associated Press

Владимир Зеленский / © Associated Press

2024 год

Господин президент часто носил любимое поло и свитшот с принтами, однако у него в гардеробе появляется теплая куртка с карманами, а также брюки карго цвета хаки он иногда заменяет черными.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Марк Рютте / © Associated Press

В некоторых случаях Владимира Зеленского можно было увидеть в однотонном поло или свитшоте, без герба, однако это была редкость.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / © Associated Press

2025 год

Год начался со скандала в Белом доме, когда президента Украины подвергли критике за то, что в Овальный кабинет, на встречу с Дональдом Трампом, он пришел не в деловом костюме. Тогда Владимир Зеленский надел свое любимое классическое поло с гербом на сердце, однако дополнил его не штанами карго, а более классической моделью.

Президент Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне / © Associated Press

Президент выглядел по-деловому и сдержанно, а также оставался верен себе.

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Президент Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне / © Associated Press

На встрече с королем Чарльзом Зеленский носил поло совсем другого фасона, однако в той же эстетике, что и раньше.

Король Великобритании Чарльз III и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Также на отдельных встречах президент стал появляться в кителе с накладными карманами. Такие образы он выбирал для торжественных событий, а также для деловых встреч.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга Виктория разговаривают с президентом Украины Владимиром Зеленским / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский несет цветы во время церемонии по случаю 80-летия Дня Победы у памятника Неизвестному солдату / © Associated Press

Появился у президента и легкий пиджак, однако не классический, а достаточно повседневного стиля.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и король Чарльз / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

А что касается классического костюма и галстука, то, по словам Зеленского, он наденет их когда закончится война, потому что сейчас это неуместно.

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