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- Звезды и мода
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Стиль Владимира Зеленского: как изменился образ президента с начала полномасштабного вторжения
Смотрим, что носил и носит шестой президент Украины, как менялся его стиль.
Владимир Зеленский президент Украины уже 6 лет и это время пришлось в большей степени на полномасштабное вторжение, повлиявшее на стиль главы государства. Он на протяжении всех лет большой войны носит только стиль милитари, ведь, по его словам, это удобно и понятно для людей, а также демонстрирует единение с народом и воинами.
Мы же предлагаем посмотреть, как менялся образ президента за эти годы, что он носил и как одежда демонстрировала его стойкую позицию.
2019 год
В этом году Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Церемония инаугурации состоялась 20 мая и на ней новоизбранный глава государства носил красивый костюм, рубашку и галстук, соответствовавший протоколу и торжеству момента.
За это мирное время он неоднократно появлялся на публике в подобных образах и даже надевал праздничный фрак и галстук-бабочку на церемонию интронизации императора Нарухито.
2020-2021 годы
Президент не менял своего стиля и преимущественно появлялся в костюмах темно-синего цвета, а также таких сдержанных оттенков, как серый или черный.
2022 год
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский отказался от делового стиля. Президент начал носить только одежду в стиле милитари, которая была в оттенках хаки: футболки, штаны карго, берцы или тактические кроссовки.
Также президент сам того не осознавая положил начало моде на одежду с гербами. Он начал появляться в своих обращениях к народу в футболках с гербом на сердце и гербом расположенным в центре. Подобный стиль стал таким «вирусным», что подобные вещи захотели все. Их начали производить многие бренды.
За футболками последовали свитшоты в подобном стиле, которые он одевал и одевает тоже в черных и оливковых оттенках.
Что касается встреч с военными, Зеленский всегда выбирает соответствующую одежду: тактические куртки, берцы, те же любимые свитшоты и штаны карго. Все от украинских брендов.
В редких случаях президент одевает вышиванку. Он также популяризировал эту национальную одежду в милитари-эстетике.
2023 год
Кроме свитшота с гербом у президента появились еще и с флагом.
Они были в нескольких вариантах — с флагом на груди и горловине.
Также президент популяризировал одежду с надписью Ukraine и I'm Ukrainian.
Он тоже начал немного экспериментировать со стилем и в его гардеробе начали появляться рубашки, хотя не классические.
И даже поло в таком же стиле. Такие вещи господин президент выбирал для формальных встреч. В его гардеробе они были с длинными и короткими рукавами.
2024 год
Господин президент часто носил любимое поло и свитшот с принтами, однако у него в гардеробе появляется теплая куртка с карманами, а также брюки карго цвета хаки он иногда заменяет черными.
В некоторых случаях Владимира Зеленского можно было увидеть в однотонном поло или свитшоте, без герба, однако это была редкость.
2025 год
Год начался со скандала в Белом доме, когда президента Украины подвергли критике за то, что в Овальный кабинет, на встречу с Дональдом Трампом, он пришел не в деловом костюме. Тогда Владимир Зеленский надел свое любимое классическое поло с гербом на сердце, однако дополнил его не штанами карго, а более классической моделью.
Президент выглядел по-деловому и сдержанно, а также оставался верен себе.
На встрече с королем Чарльзом Зеленский носил поло совсем другого фасона, однако в той же эстетике, что и раньше.
Также на отдельных встречах президент стал появляться в кителе с накладными карманами. Такие образы он выбирал для торжественных событий, а также для деловых встреч.
Появился у президента и легкий пиджак, однако не классический, а достаточно повседневного стиля.
А что касается классического костюма и галстука, то, по словам Зеленского, он наденет их когда закончится война, потому что сейчас это неуместно.