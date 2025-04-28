Стильно и дорого: какие сумки королевы и принцессы взяли на похороны Папы Римского Франциска

Королевы и сумки

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26 апреля в Ватикане состоялись похороны Папы Римского Франциска. Траурное мероприятие посетили многие известные особы, в частности королевы и их мужья.

Все дамы продемонстрировали особенно красивые наряды и аксессуары, хоть и сдержанные строгими рамками дресс-кода. Сумки в их руках были от известных брендов, поэтому предлагаем рассмотреть их детально.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

Она дополнила свое черное скромное платье уже культовой моделью сумки — клатчем от Bottega Veneta. Эта модель называется Knot, выполнена она в черном цвете, а стоимость такой сумки 3300 евро.

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Княгиня Монако Шарлин

Княгиня выбрала маленькую кожаную сумку-тоут с короткими ручками. Ее аксессуар был от Prada.

Королева Испании Летиция

Летиция отдала предпочтение сумке, с которой уже не раз появлялась. Она носила небольшой аксессуар от Carolina Herrera, который называется «Victoria».

Королева Дании Мэри

Маленькая сумка Islington из черной телячьей кожи отлично дополнила наряд королевы. Ее аксессуар был от Mulberry.

Королева Иордании Рания

Арабская королева выбрала модель «Gabrielle» от Moynat с короткой ручкой.