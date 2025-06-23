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- Звезды и мода
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Стильные, летние и красивые: какими сумками дополнили образы королевские дамы на Royal Ascot
Сумка — это вещь, которая не только очень функциональна, но и делает образ завершенным.
Несмотря на то, что скачки Royal Ascot завершились, образы главных гостей мероприятия — членой королевской семьи и их близких друзей — продолжают оставаться в центре внимания. Предлагаем посмотреть, какими сумками гостьи дополнили свои луки на этом знаменитом мероприятии.
Принцесса Беатрис
Клатч Anya Hindmarch «Mortimer» Crosshatch из телячьей кожи белого цвета
Принцесса Евгения
Сумка M2malletier «Amor Fati» из бежевой кожи и с золотой ручкой.
Герцогиня Софи
Маленькая молочная сумка Radley London «Liverpool Street» с открытым верхом.
Королева Камилла
Маленькая сумка «Lady Dior» из телячьей кожи светлого цвета с узором Cannage.
Харриет Сперлинг
Клатч Anya Hindmarch из переработанного атласа «Maud Pearls» цвета слоновой кости.
Зара Тиндалл
Клатч Aspinal of London «Sunrise Sunset» в цвете Chalk White Woven.
Сара Фергюсон
Сумка Ethan K «Alla 23cm» в цвете Royal Portrait Black.
Сестры Спенсер
В обеиз сумки Aspinal of London «Midi Mayfair» из черной лакированной кожи Croc.