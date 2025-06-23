Стильные, летние и красивые: какими сумками дополнили образы королевские дамы на Royal Ascot

Сумки на Royal Ascot

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Несмотря на то, что скачки Royal Ascot завершились, образы главных гостей мероприятия — членой королевской семьи и их близких друзей — продолжают оставаться в центре внимания. Предлагаем посмотреть, какими сумками гостьи дополнили свои луки на этом знаменитом мероприятии.

Принцесса Беатрис

Клатч Anya Hindmarch «Mortimer» Crosshatch из телячьей кожи белого цвета

Принцесса Беатрис / © Getty Images, Anya Hindmarch

Принцесса Евгения

Сумка M2malletier «Amor Fati» из бежевой кожи и с золотой ручкой.

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Принцесса Евгения / © Getty Images, M2malletier

Герцогиня Софи

Маленькая молочная сумка Radley London «Liverpool Street» с открытым верхом.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images, Radley London

Королева Камилла

Маленькая сумка «Lady Dior» из телячьей кожи светлого цвета с узором Cannage.

Королева Камилла / © Getty Images, Dior

Харриет Сперлинг

Клатч Anya Hindmarch из переработанного атласа «Maud Pearls» цвета слоновой кости.

Харриет Сперлинг / © Getty Images, Anya Hindmarch

Зара Тиндалл

Клатч Aspinal of London «Sunrise Sunset» в цвете Chalk White Woven.

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Зара Тиндалл / © Getty Images, Aspinal of London

Сара Фергюсон

Сумка Ethan K «Alla 23cm» в цвете Royal Portrait Black.

Сара Фергюсон / © Getty Images, Ethan K

Сестры Спенсер

В обеиз сумки Aspinal of London «Midi Mayfair» из черной лакированной кожи Croc.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images, Aspinal of London