Стильный осенний аксессуар: как королевские особы носят шарф

Королева Максима, принцесса Кейт и королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Королева Летиция

Королева-консорт Испании Летиция недавно посещала с мужем Китай и на одной из встреч с президентом и первой леди появилась в сером пальто из шерсти и кашемира с поясом на талии и цветочной аппликацией от Carolina Herrera, которое дополнила нежно-розовым объемным шарфом.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция любит этот аксессуар и довольно часто надевает его в прохладную погоду. В шарфе цвета денима мы видели королеву, когда она с семьей посещала деревню Вальдесото после церемонии вручения наград «Принцесса Астурийская» 2025 года.

Королева Летиция / © Getty Images

Также королева носила объемный шарф молочного оттенка, посещая Сотрес, признанный лучшей деревней Астурии 2024 года. Приезжать в деревню в шарфах — это уже своего рода традиция.

Реклама

Королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт

Чаще всего принцессу Уэльскую можно увидеть в шарфе на рождественской прогулке в Сандрингеме. В прошлом году Кейт дополнила зеленое пальто Alexander McQueen с клетчатым шарфом в сине-зеленую клетку, в руках она держала маленькую кожаную сумку на короткой ручке Grace Han.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

А это далекий 2019-й год, когда Кэтрин (еще герцогиня Кембриджская), посещала Блэкпульскую башню и приветствовала публику на дорожке в Блэкпуле. На ней в тот день было темно-зеленое пальто, которое она сочетала с черным шарфом и перчатками в тон.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Анна

В 2024 году королевская принцесса Анна посетила День британских чемпионов QIPCO на ипподроме Аскот и надела свой любимый шарф Highgrove из мериносовой шерсти. Его дизайн был вдохновлен любовью короля Чарльза к окружающей среде и шерстяной промышленности. Королевская особа дополнила его горчичным пальто, идеально сочетавшимся с шарфом, и коричневыми кожаными перчатками.

Принцесса Анна / © Getty Images

В шарфе верблюжьего цвета мы видели принцессу Анну наблюдавшую за скачками в первый день фестиваля Randox Health Grand National на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле в 2019 году.

Реклама

Принцесса Анна / © Getty Images

Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Датская королева-консорт Мэри тоже любит носить шарфы, тем более, что климат в Дании совсем не теплый в эту пору года. Серый шерстяной длинный шарф Мэри надела в сочетании с платьем-миди на запах, когда в 2024 году присутствовала на церемонии возложения венков к памятнику, посвященному международным усилиям Дании. В руках она держала клатч из змеиной кожи и обула лаковые нюдовые туфли.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима появилась в пальто верблюжьего цвета и шарфе, подобранном в тон нацеремонии приветствия президента Португалии на площади Дам перед Королевским дворцом в Амстердаме, в декабре 2024 года. Зима в Нидерландах как раз подходящее время для такого аксессуара.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Монако Шарлин редко носит шарфы, увидеть в них Ее Светлость можно разве что зимой. На этом фото Шарлин запечатлена по пути на рождественскую церемонию вручения подарков в штаб-квартиру Красного Креста в Монако 13 декабря 2018 года. На ней серое классическое пальто, черные брюки-клеш и красный шарф в клетку — идеальный вариант для рождественского мероприятия.