Странные, неуместные и даже забавные: платья с церемонии "Оскар-2026", которые не войдут в историю
Нынешняя красная дорожка больше разочаровывала, чем радовала глаз, ведь некоторые из образов гостей церемнии были откровенно провальными.
Когда-то церемонию «Оскар» ждали как праздник, а красная дорожка становилась главным зрелищем года и задавала тренды на десятилетия в мире моды. Дизайнеры боролись за внимание публики и журналистов, а актеры и гости мероприятия выглядели настолько потрясающе, что казалось, будто они сорвали джекпот всей своей жизни.
Однако сегодня не только интерес к церемонии уменьшился, но и сами гости мероприятия относятся к «Оскару» как к обыденности. Красной дорожке не хватало громких имен, а гостям вкуса и оригинальности. В случаях некоторых приглашенных казалось, что они пришли не на самую известную кинопремию в мире, а на просто еще одно очередное событие, которое нужно пережить. Именно поэтому каждый год на мероприятии наблюдается все больше и больше странных платьев, которые совсем не излучают ни голливудский гламур, ни шик, ни восторг.
Мы собрали образы звездных гостей 98-й церемонии вручения ежегодной кинопремии «Оскар», которые очень удивили выбором образов.
Мэри Элис Драмм
Кинопродюсер выбрала для красной дорожки зеленое платье-водолазку в принт, которое дополнила клатчем в виде Оооооо — второстепенного персонажа анимационного фильма 2025 года студии Disney Pixar «Элио». Женщина была продюсером мультфильма, поэтому дополнила этим клатчем образ.
Одесса Рей
Канадский продюсер надела белоснежное платье, которое имело слишком длинную юбку, эффект помятости на ткани, кружевные прозрачные вставки, а также аппликации. Это все она также дополнила перчатками. Образ получился перегруженным.
Алиса Карвалью
Бразильская актриса выбрала платье из необычной ткани, которая напоминала мешковину, но наряд очень неудачно сел на ее фигуру. Платье казалось слишком большим и объемным, а ткань помялась и на дорожке выглядела уже не выигрышно.
Одри Нуна
Певица выбрала платье с большой юбкой и золотом, однако оно очень перегружено деталями, разнообразием тканей. Эпатаж, который звезда решила добавить в виде маникюра также казался лишним в этом образе.
Доми Ши
Канадская сценаристка и аниматорка выбрала креативное платье, но оно было перегружено несочетаемыми принтами и цветами, а также фасон наряда казался странным и не украшал талантливую женщину.
Тора Стинсон
Автор песен и музыкант решила открыть ноги и это было хорошей идеей, но лишний объем платья все испортил, особенно в зоне талии. Перегрузили образ и аксессуары, ведь золота было в этом образе слишком много. Бежевые колготки тоже немного подпортили лук, поскольку собрались в складки.
Таня Фарес
Писательница надела платье, которое хоть и имело креативный дизайн и должно было выделяться на фоне блесток и бисера, но стало фиаско для женщины. Длина наряда была явно неудачной, а на красной дорожке юбка имела откровенно странный дизайн.
Ханна Белка
Американская спортсменка также появилась среди приглашенных на церемонию и прошлась по дорожке. Однако платье девушки подчеркнуло ее широкие плечи. Для стройной, но спортивной фигуры красавицы это платье явно было неудачным выбором.
Рэй Ами
Певица выбрала мини и огромную накидку со шлейфом, однако всего в этом образе было слишком много. Платье больше напоминало образ для вечеринки, чем для престижной киноцеремонии.
Лаура Луфеси
Португальская актриса надела нестандартное платье из лоскутков, но такой наряд больше бы подошел для вечеринки на пляже, чем для церемонии «Оскар».
Изабель Зуа
Португальская художница выбрала платье с креативными бретельками, но такой дизайн совсем не новый и выглядел странно на «Оскаре».
Ханна Биклер
Американская художница потерпела полное фиаско. Хотя ее платье было радостным и ярким, однако не только плохо сидело на фигуре, но и имело слишком «кричащий» дизайн. Это был откровенный перебор.
Аулии Кравальо
Актриса выбрала милое платье довольно стандартного для «Оскара» оттенка, однако дизайн, как и в предыдущих образах был перенасыщен деталями, ведь в платье был и фатин, и шлейф, декор на груди, а также имитация баски с вышивкой.
Даниэль Брукс
Платье довольно выигрышно подчеркивало фигуру актрисы, но подвели его цвет и слишком глубокое декольте. Оттенок наряда его откровенно дешевил, а из-за глубокого выреза грудь Даниэль почти вываливалась и было заметно, что бы избежание конфуза она приклеила ее скотчем.
Одесса Адлон
Актриса выбрала образ от Valentino, однако слишком мешковатый силуэт и микс большого количества тканей и текстур не подходил ей. Лук Одессы получился перегруженным.
Хлои Чжао
Сценаристка пришла на «Оскар» в образе мертвой невесты, но он был однозначно странным выбором и больше подходил бы для презентации фильма или Хэллоуина.
Рут Картер
Художница по костюмам разочаровала выбором, ведь ткань платья слишком сильно помялась и выглядела неопрятно уже на красной дорожке, но больше вопросов вызвали ее аксессуары, в частности обувь, которая совсем не подходила к этому вечернему образу.
Джейми Ловсон
Актриса выбрала яркий кобальтовый оттенок, однако дизайн платья с этой бахромой добавил лишнего объема и фигура девушки выглядела странно.
Ренате Реинсве
Актриса решила сделать ставку на минимализм, однако этот дизайн от Louis Vuitton не произвел впечатления и просто терялся на фоне других вечерних платьев. Это было слишком просто и постоянно казалось, что Ренате чего-то не хватает в этом образе.
Фиона Кромби
Австралийская художница по костюмам, которая работала над фильмом «Гамнет» разочаровала собственным выбором, ведь это не было платье для оскара, а больше напоминало наряд для похода в ресторан.
Мэгги О’Фаррелл
Она — ирландско-британская романистка, книга которой — «Гамнет» — легла в основу фильма, который в этом году был среди претендентов на премию. Однако писательница выбрала слишком эпатажный образ, который больше напоминал театральный костюм. К тому же платье было не поглаженным, поэтому казалось неопрятным.