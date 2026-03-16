Странные, неуместные и даже забавные: платья с церемонии "Оскар-2026", которые не войдут в историю

Церемония "Оскар-2026"

Реклама

Когда-то церемонию «Оскар» ждали как праздник, а красная дорожка становилась главным зрелищем года и задавала тренды на десятилетия в мире моды. Дизайнеры боролись за внимание публики и журналистов, а актеры и гости мероприятия выглядели настолько потрясающе, что казалось, будто они сорвали джекпот всей своей жизни.

Однако сегодня не только интерес к церемонии уменьшился, но и сами гости мероприятия относятся к «Оскару» как к обыденности. Красной дорожке не хватало громких имен, а гостям вкуса и оригинальности. В случаях некоторых приглашенных казалось, что они пришли не на самую известную кинопремию в мире, а на просто еще одно очередное событие, которое нужно пережить. Именно поэтому каждый год на мероприятии наблюдается все больше и больше странных платьев, которые совсем не излучают ни голливудский гламур, ни шик, ни восторг.

Мы собрали образы звездных гостей 98-й церемонии вручения ежегодной кинопремии «Оскар», которые очень удивили выбором образов.

Реклама

Мэри Элис Драмм

Кинопродюсер выбрала для красной дорожки зеленое платье-водолазку в принт, которое дополнила клатчем в виде Оооооо — второстепенного персонажа анимационного фильма 2025 года студии Disney Pixar «Элио». Женщина была продюсером мультфильма, поэтому дополнила этим клатчем образ.

© Associated Press

Одесса Рей

Канадский продюсер надела белоснежное платье, которое имело слишком длинную юбку, эффект помятости на ткани, кружевные прозрачные вставки, а также аппликации. Это все она также дополнила перчатками. Образ получился перегруженным.

© Associated Press

Алиса Карвалью

Бразильская актриса выбрала платье из необычной ткани, которая напоминала мешковину, но наряд очень неудачно сел на ее фигуру. Платье казалось слишком большим и объемным, а ткань помялась и на дорожке выглядела уже не выигрышно.

© Associated Press

Одри Нуна

Певица выбрала платье с большой юбкой и золотом, однако оно очень перегружено деталями, разнообразием тканей. Эпатаж, который звезда решила добавить в виде маникюра также казался лишним в этом образе.

Реклама

© Associated Press

Доми Ши

Канадская сценаристка и аниматорка выбрала креативное платье, но оно было перегружено несочетаемыми принтами и цветами, а также фасон наряда казался странным и не украшал талантливую женщину.

© Associated Press

Тора Стинсон

Автор песен и музыкант решила открыть ноги и это было хорошей идеей, но лишний объем платья все испортил, особенно в зоне талии. Перегрузили образ и аксессуары, ведь золота было в этом образе слишком много. Бежевые колготки тоже немного подпортили лук, поскольку собрались в складки.

© Associated Press

Таня Фарес

Писательница надела платье, которое хоть и имело креативный дизайн и должно было выделяться на фоне блесток и бисера, но стало фиаско для женщины. Длина наряда была явно неудачной, а на красной дорожке юбка имела откровенно странный дизайн.

© Associated Press

Ханна Белка

Американская спортсменка также появилась среди приглашенных на церемонию и прошлась по дорожке. Однако платье девушки подчеркнуло ее широкие плечи. Для стройной, но спортивной фигуры красавицы это платье явно было неудачным выбором.

Реклама

© Associated Press

Рэй Ами

Певица выбрала мини и огромную накидку со шлейфом, однако всего в этом образе было слишком много. Платье больше напоминало образ для вечеринки, чем для престижной киноцеремонии.

© Associated Press

Лаура Луфеси

Португальская актриса надела нестандартное платье из лоскутков, но такой наряд больше бы подошел для вечеринки на пляже, чем для церемонии «Оскар».

© Associated Press

Изабель Зуа

Португальская художница выбрала платье с креативными бретельками, но такой дизайн совсем не новый и выглядел странно на «Оскаре».

© Associated Press

Ханна Биклер

Американская художница потерпела полное фиаско. Хотя ее платье было радостным и ярким, однако не только плохо сидело на фигуре, но и имело слишком «кричащий» дизайн. Это был откровенный перебор.

Реклама

© Associated Press

Аулии Кравальо

Актриса выбрала милое платье довольно стандартного для «Оскара» оттенка, однако дизайн, как и в предыдущих образах был перенасыщен деталями, ведь в платье был и фатин, и шлейф, декор на груди, а также имитация баски с вышивкой.

© Associated Press

Даниэль Брукс

Платье довольно выигрышно подчеркивало фигуру актрисы, но подвели его цвет и слишком глубокое декольте. Оттенок наряда его откровенно дешевил, а из-за глубокого выреза грудь Даниэль почти вываливалась и было заметно, что бы избежание конфуза она приклеила ее скотчем.

© Associated Press

Одесса Адлон

Актриса выбрала образ от Valentino, однако слишком мешковатый силуэт и микс большого количества тканей и текстур не подходил ей. Лук Одессы получился перегруженным.

© Associated Press

Хлои Чжао

Сценаристка пришла на «Оскар» в образе мертвой невесты, но он был однозначно странным выбором и больше подходил бы для презентации фильма или Хэллоуина.

Реклама

© Associated Press

Рут Картер

Художница по костюмам разочаровала выбором, ведь ткань платья слишком сильно помялась и выглядела неопрятно уже на красной дорожке, но больше вопросов вызвали ее аксессуары, в частности обувь, которая совсем не подходила к этому вечернему образу.

© Associated Press

Джейми Ловсон

Актриса выбрала яркий кобальтовый оттенок, однако дизайн платья с этой бахромой добавил лишнего объема и фигура девушки выглядела странно.

© Associated Press

Ренате Реинсве

Актриса решила сделать ставку на минимализм, однако этот дизайн от Louis Vuitton не произвел впечатления и просто терялся на фоне других вечерних платьев. Это было слишком просто и постоянно казалось, что Ренате чего-то не хватает в этом образе.

© Associated Press

Фиона Кромби

Австралийская художница по костюмам, которая работала над фильмом «Гамнет» разочаровала собственным выбором, ведь это не было платье для оскара, а больше напоминало наряд для похода в ресторан.

Реклама

© Associated Press

Мэгги О’Фаррелл

Она — ирландско-британская романистка, книга которой — «Гамнет» — легла в основу фильма, который в этом году был среди претендентов на премию. Однако писательница выбрала слишком эпатажный образ, который больше напоминал театральный костюм. К тому же платье было не поглаженным, поэтому казалось неопрятным.

© Associated Press