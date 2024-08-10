Стразы, камни, узоры и блестки: яркие наряды спортивных гимнасток на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпийские игры в этом году стали не только местом, где спортсмены со всего мира завоевывают медали, но и площадкой для спортивной моды.

Спортсмены из разных стран демонстрируют во время соревнований самые разные наряды от разных мировых брендов, а форма многих в этом году очень активно обсуждалась.

Но все же одним из самых ярких стали соревнования по женской спортивной гимнастике, ведь все девушки были в роскошный и оригинальных купальниках, которые привлекали внимание. Их наряды были декорированы стразами, блестками и камнями, выполнены они были чаще всего в ярких цветах, имели рукава три четверти, у некоторых были воротники стойки или небольшие вырезы.

Также некоторые наряды были украшены полупрозрачными вставками, флагами их страны или аббревиатурами.

Фото: Associated Press

Каждый наряд выглядел очень эффектно и необычно, ведь зачастую все украшения на них имели замысловатые узоры.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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