Сумка Lady Dior: королевские особы, которые любят этот аксессуар так же, как его любила принцесса Диана

Королева Камилла, принцесса Александра Ганноверская, принцесса Диана / © Getty Images

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Эта легендарная сумка была выпущена в 1994 году под названием Chouchou. Но уже через год, в 1995-м ей было суждено получить второе имя, под которым она и вошла в историю моды.

Принцесса Диана

Во время визита в Париж принцесса Уэльская Диана получила сумку Dior в подарок от Бернадетт Ширак - жены Жака Ширака. Диане сумочка очень понравилась, и она стала заказывать каждую новую модель. В то время принцесса была очень популярна и модницы следили за тем, что носит принцесса и, каким аксессуарам отдает предпочтение. Модный дом Dior воспользовался этим и переименовал сумку на Lady Dior - в честь леди Дианы.

На этом фото принцесса Диана прибывает в Ливерпульскую женскую больницу. На ней костюм от Versace, а та самая черная сумка Lady Dior в руках.

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Принцесса Диана с сумкой Lady Dior / © Getty Images

Королева Камилла

Вторая жена короля Чарльза III – королева Камилла – тоже имеет в своем гардеробе сумку от Dior. С бежевой сумкой Lady Dior Ее Величество появлялась на публике уже много раз – начиная от Уимблдонского теннисного чемпионата и заканчивая выходами в свет вместе с королем. Стоимость такой сумки, как у Камиллы составляет 6 тысяч долларов.

Королева Камилла / © Getty Images

А недавно Камилла посетила Королевские скачки в Аскоте, где также блистала с этим аксессуаром, но уже в другом цвете.

Король Чарльз и королева Камилла в Аскоте / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская

Дочь принцессы Каролины из династии Гримальди – принцесса Александра – как-то появлялась на публике с миниатюрной сумочкой от Lady Dior тоже в бежевом оттенке, которая тогда прекрасно гармонировала с ее нарядом, состоящим из жакета, блузки, миниатюрной юбки и туфель на каблуках.

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Королева Матильда

Бельгийская королева имеет в своей коллекции сумку Lady Dior в бордовом оттенке. Этот яркий аксессуар отлично подходит под любой королевский образ.

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Сумка королевы Матильды / © Getty Images

Матильда брала с собой сумку на интронизацию великого герцога Люксембургского Гийома.

А ее старшая дочь – принцесса Елизавета II – одалживала у мамы сумку и носила ее на свой выпускной из Гарвардской школы Кеннеди в США.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Габриэлла Монакская

Даже у дочери княгини Шарлин и князя Альбера II – принцессы Габриэллы – есть маленькая сумочка Lady Dior, ее Габриэлла носила, когда ей было 6 лет, еще во времена пандемии коронавируса.

Принцесса Габриэлла Монакская / © Getty Images

Юная принцесса тогда блистала на публике в нежно-розовом костюме, состоящем из пальто, из-под которого виднелась белая рубашка, и юбки, в белых колготах и кедах, а через плечо у девочки висела маленькая серебристая сумка от Dior.

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