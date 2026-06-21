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- Звезды и мода
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Сумка Lady Dior: королевские особы, которые любят этот аксессуар так же, как его любила принцесса Диана
Сумка Lady Dior от одноименного французского бренда – это не просто классика. Это одна из любимых моделей аксессуаров у многих королевских особ еще со времен принцессы Уэльской Дианы, в честь которой, она кстати, и получила свое название.
Эта легендарная сумка была выпущена в 1994 году под названием Chouchou. Но уже через год, в 1995-м ей было суждено получить второе имя, под которым она и вошла в историю моды.
Принцесса Диана
Во время визита в Париж принцесса Уэльская Диана получила сумку Dior в подарок от Бернадетт Ширак - жены Жака Ширака. Диане сумочка очень понравилась, и она стала заказывать каждую новую модель. В то время принцесса была очень популярна и модницы следили за тем, что носит принцесса и, каким аксессуарам отдает предпочтение. Модный дом Dior воспользовался этим и переименовал сумку на Lady Dior - в честь леди Дианы.
На этом фото принцесса Диана прибывает в Ливерпульскую женскую больницу. На ней костюм от Versace, а та самая черная сумка Lady Dior в руках.
Королева Камилла
Вторая жена короля Чарльза III – королева Камилла – тоже имеет в своем гардеробе сумку от Dior. С бежевой сумкой Lady Dior Ее Величество появлялась на публике уже много раз – начиная от Уимблдонского теннисного чемпионата и заканчивая выходами в свет вместе с королем. Стоимость такой сумки, как у Камиллы составляет 6 тысяч долларов.
А недавно Камилла посетила Королевские скачки в Аскоте, где также блистала с этим аксессуаром, но уже в другом цвете.
Принцесса Александра Ганноверская
Дочь принцессы Каролины из династии Гримальди – принцесса Александра – как-то появлялась на публике с миниатюрной сумочкой от Lady Dior тоже в бежевом оттенке, которая тогда прекрасно гармонировала с ее нарядом, состоящим из жакета, блузки, миниатюрной юбки и туфель на каблуках.
Королева Матильда
Бельгийская королева имеет в своей коллекции сумку Lady Dior в бордовом оттенке. Этот яркий аксессуар отлично подходит под любой королевский образ.
Матильда брала с собой сумку на интронизацию великого герцога Люксембургского Гийома.
А ее старшая дочь – принцесса Елизавета II – одалживала у мамы сумку и носила ее на свой выпускной из Гарвардской школы Кеннеди в США.
Принцесса Габриэлла Монакская
Даже у дочери княгини Шарлин и князя Альбера II – принцессы Габриэллы – есть маленькая сумочка Lady Dior, ее Габриэлла носила, когда ей было 6 лет, еще во времена пандемии коронавируса.
Юная принцесса тогда блистала на публике в нежно-розовом костюме, состоящем из пальто, из-под которого виднелась белая рубашка, и юбки, в белых колготах и кедах, а через плечо у девочки висела маленькая серебристая сумка от Dior.