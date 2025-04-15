Сумки Кейт Миддлтон из нулевых: какие модели она выбирала, до того как стала принцессой

Кейт Миддлтон

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Принцесса Кейт — одна из самых известных женщин в мире, и, соответственно, она часто появляется на светских мероприятиях и часто демонстрирует не только разные наряды, но и аксессуары. За все эти годы отношений с принцем Уильямом Кейт собрала огромную коллекцию дизайнерских сумок, среди которых неоднократно можно можно было увидеть модели от таких брендов как: Chanel, Grace Han, Miu Miu, Alexander McQueen, Emmy London, Mulberry и других известных марок.

Однако мы предлагаем вспомнить аксессуары Кейт, которые она носила еще до того, как стала принцессой или даже женой Уильяма. В начале двухтысячных годов ее часто фотографировали папарацци на вечеринках, прогулках, когда она просто проводила время с друзьями и всегда с ней была сумка. На волне популярности моды 2000-х годов предлагаем посмотреть на бренды, которые носила в те годы Кэтрин.

Сумка от Longchamp — модель Mini Le Pliage

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Кейт Миддлтон во время церемонии вручения дипломов в Сент-Эндрюсе / © Getty Images

Также у нее было много моделей Tote Bag. Они больше по размеру.

Кейт Миддлтон посетила фестиваль рождественских покупок / © Getty Images

Сумка-хобо от Mulberry — модель Araline

Кейт Миддлтон посетила вечеринку в честь открытия The Shop / © Getty Images

Кейт Миддлтон и ее сестра Пиппа прибыли на вечеринку Day-Glo Midnight Roller Disco / © Getty Images

Сумка-ведро от L.K.Bennett

Кейт Миддлтон посетила вечеринку Sony Ericsson WTA Tour перед Уимблдоном / © Getty Images

Сумка от Prada — модель Medium Boston

Кейт Миддлтон вышла из своей квартиры в Челси / © Getty Images

Сумка-хобо от Russell & Bromley

Кейт Миддлтон на соревнованиях по бадминтону / © Getty Images

Сумка от David & Scotti

Кейт Миддлтон прибыла на концерт в честь принцессы Дианы на стадионе Уэмбли / © Getty Images

Сумка от Tod’s — модель G-Bag

Кейт Миддлтон на матче с поло / © Getty Images

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