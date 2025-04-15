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- Звезды и мода
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Сумки Кейт Миддлтон из нулевых: какие модели она выбирала, до того как стала принцессой
Предлагаем рассмотреть коллекцию сумок Кейт, которые она демонстрировала до свадьбы с Уильямом.
Принцесса Кейт — одна из самых известных женщин в мире, и, соответственно, она часто появляется на светских мероприятиях и часто демонстрирует не только разные наряды, но и аксессуары. За все эти годы отношений с принцем Уильямом Кейт собрала огромную коллекцию дизайнерских сумок, среди которых неоднократно можно можно было увидеть модели от таких брендов как: Chanel, Grace Han, Miu Miu, Alexander McQueen, Emmy London, Mulberry и других известных марок.
Однако мы предлагаем вспомнить аксессуары Кейт, которые она носила еще до того, как стала принцессой или даже женой Уильяма. В начале двухтысячных годов ее часто фотографировали папарацци на вечеринках, прогулках, когда она просто проводила время с друзьями и всегда с ней была сумка. На волне популярности моды 2000-х годов предлагаем посмотреть на бренды, которые носила в те годы Кэтрин.
Сумка от Longchamp — модель Mini Le Pliage
Также у нее было много моделей Tote Bag. Они больше по размеру.
Сумка-хобо от Mulberry — модель Araline
Сумка-ведро от L.K.Bennett
Сумка от Prada — модель Medium Boston
Сумка-хобо от Russell & Bromley
Сумка от David & Scotti
Сумка от Tod’s — модель G-Bag