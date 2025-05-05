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- Звезды и мода
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Супермодели на Met Gala: что носили на главном модном событии самые красивые женщины мира
В преддверии гала-концерт Института костюма Метрополитен-музея вспоминаем его звездных гостей в прошлом.
Одними из главных звезд мира моды являются женщины, имена которых знаю все — это супермодели, которые добились в этой сфере наивысшего признания. Все они бывали гостями Met Gala в разное время, поэтому предлагаем посмотреть на ихние образы из этого гламурного нью-йоркского бала. Конечно, гостямы мероприятие они были не один раз, но мы выбрали наши любимые образы.
Кейт Мосс
2008 год, звезда носит наряд от Stella McCartney.
Наоми Кэмпбелл
2018 год, звезда носит наряд от Valentino.
Синди Кроуфорд
2009 год, звезда носит наряд от Versace.
Тайра Бэнкс
2009 год, звезда носит платье от Badgley Mischka.
Клаудия Шиффер
2009 год, звезда носит платье от Versace.
Линда Евангелиста
2013 год, звезда носит наряд от Marchesa.
Кристи Тарлингтон
2008 год, звезда носит платье от Escada.
Хелена Кристенсен
2009 год, звезда носит наряд от Zac Posen.
Летиция Каста
2014 год, звезда носит наряд от Givenchy.
Карла Бруни-Саркози
2023 год, звезда в наряде от Messika.
Татьяна Патитц
2009 год, звезда носит платеь от Carolina Herrera.