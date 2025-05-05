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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Супермодели на Met Gala: что носили на главном модном событии самые красивые женщины мира

В преддверии гала-концерт Института костюма Метрополитен-музея вспоминаем его звездных гостей в прошлом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Супермодели на Met Gala

Супермодели на Met Gala / © Associated Press

Одними из главных звезд мира моды являются женщины, имена которых знаю все — это супермодели, которые добились в этой сфере наивысшего признания. Все они бывали гостями Met Gala в разное время, поэтому предлагаем посмотреть на ихние образы из этого гламурного нью-йоркского бала. Конечно, гостямы мероприятие они были не один раз, но мы выбрали наши любимые образы.

Кейт Мосс

2008 год, звезда носит наряд от Stella McCartney.

/ © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл

2018 год, звезда носит наряд от Valentino.

/ © Associated Press

© Associated Press

Синди Кроуфорд

2009 год, звезда носит наряд от Versace.

/ © Associated Press

© Associated Press

Тайра Бэнкс

2009 год, звезда носит платье от Badgley Mischka.

/ © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер

2009 год, звезда носит платье от Versace.

/ © Associated Press

© Associated Press

Линда Евангелиста

2013 год, звезда носит наряд от Marchesa.

/ © Associated Press

© Associated Press

Кристи Тарлингтон

2008 год, звезда носит платье от Escada.

/ © Associated Press

© Associated Press

Хелена Кристенсен

2009 год, звезда носит наряд от Zac Posen.

/ © Associated Press

© Associated Press

Летиция Каста

2014 год, звезда носит наряд от Givenchy.

/ © Associated Press

© Associated Press

Карла Бруни-Саркози

2023 год, звезда в наряде от Messika.

/ © Associated Press

© Associated Press

Татьяна Патитц

2009 год, звезда носит платеь от Carolina Herrera.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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