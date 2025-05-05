Супермодели на Met Gala: что носили на главном модном событии самые красивые женщины мира

Супермодели на Met Gala / © Associated Press

Реклама

Одними из главных звезд мира моды являются женщины, имена которых знаю все — это супермодели, которые добились в этой сфере наивысшего признания. Все они бывали гостями Met Gala в разное время, поэтому предлагаем посмотреть на ихние образы из этого гламурного нью-йоркского бала. Конечно, гостямы мероприятие они были не один раз, но мы выбрали наши любимые образы.

Кейт Мосс

2008 год, звезда носит наряд от Stella McCartney.

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл

2018 год, звезда носит наряд от Valentino.

Реклама

© Associated Press

Синди Кроуфорд

2009 год, звезда носит наряд от Versace.

© Associated Press

Тайра Бэнкс

2009 год, звезда носит платье от Badgley Mischka.

© Associated Press

Клаудия Шиффер

2009 год, звезда носит платье от Versace.

© Associated Press

Линда Евангелиста

2013 год, звезда носит наряд от Marchesa.

© Associated Press

Кристи Тарлингтон

2008 год, звезда носит платье от Escada.

© Associated Press

Хелена Кристенсен

2009 год, звезда носит наряд от Zac Posen.

© Associated Press

Летиция Каста

2014 год, звезда носит наряд от Givenchy.

© Associated Press

Карла Бруни-Саркози

2023 год, звезда в наряде от Messika.

© Associated Press

Татьяна Патитц

2009 год, звезда носит платеь от Carolina Herrera.

© Getty Images