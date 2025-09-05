Свадебное платье Киры Найтли, которое она надевала трижды: история наряда и что с ним случилось

Кира Найтли / © Getty Images

Британская актриса Кира Найтли вышла замуж за музыканта группы Klaxons Джеймса Райтона в 2013 году во Франции. У них была скромная церемония без пафоса и гостей из Голливуда — Кира и Джеймс просто расписались кругу близких и друзей. На церемонии присутствовало всего 11 гостей, а прошла она в здании муниципалитета города Мазан, которое неподалеку от Марселя.

Невеста также не заморачивалась и над платьем, поскольку выбрала то, которое уже давным давно было в ее шкафу — простое платье-бюстье Chanel из коллекции весна-лето 2006 из бледно-серого тюля длиной до колена. На церемонии актриса дополнила наряд белым твидовым жакетом, созданным специально для нее Карлом Лагерфельдом, а также розово-серыми балетками Chanel и цветочным венком на голове.

Кира Найтли впервые надела это дизайнерское мини-платье на вечеринку перед вручением премии BAFTA в 2008 году. Тогда она дополнила его плотными черными колготками, туфлями и пальто.

Кира Найтли в 2008 году / © Getty Images

«Я много раз носила это платье. Оно было моим „чем-то старым“, — рассказала она The Daily Telegraph в 2014 году. — И мне нравится не придавать этому слишком большого значения. Я просто хотела быть в том, в чём мне уже было весело, и в чем мне снова будет весело».

Вскоре после свадьбы Кира опять решила надеть это платье на публику. Актриса появилась в нем на благотворительного мероприятия в декабре 2013 года, но стилизовала его уже по-другому, поскольку надела его с прозрачным боди, расшитым бисером, и сменив туфли Chanel на золотистые босоножки Jimmy Choo на каблуках.

Кира Найтли в 2013 году / © Getty Images

Но больше это платье на публике мы не увидим — актриса созналась, что оно испорчено красным вином.

«Теперь на нем пятно от красного вина спереди, потому что в последний раз, когда я его надевала, моя подруга сделала вот так, — сказала она The Telegraph, выставив локти, — и теперь оно повсюду. Я не совсем поняла масштаб, пока не приехала домой. Оно довольно эффектно забрызгано. Но, знаете, хорошая ночь есть хорошая ночь, и если платье отслужило свое, значит, отслужило. Я почти уверена, что смогу отстирать, но если нет — меня устроит память о прекрасной ночи и история о том, как платье было испорчено».

Кира Найтли и ее муж Джеймс Райтон в 2013 году / © Getty Images

Возможно, у Киры было еще одно свадебное платье, которое она надевала на свадебный прием, который проходил уже в доме ее матери. Известно, что на мероприятии тогда присутствовало около пятидесяти гостей, но фото в наряде, который она носила в тот день, Найтли никогда не показывала.