Свадебное платье за 53 доллара и камерная церемония: каким была свадьба Хиллари и Билла Клинтонов

Хиллари и Билл Клинтоны

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История любви Хиллари и Билла Клинтонов началась задолго до того, как их семья стала достоянием общественности, ведь их роман зародился в 1971 году, когда они учились в Йельском университете на юридическом факультете.

«Я занималась в библиотеке, а Билл стоял в коридоре и разговаривал с другим студентом. Я заметила, что он постоянно смотрит в мою сторону. Он делал это уже довольно давно. Поэтому я встала из-за стола, подошла к нему и сказала: „Если ты будешь и дальше смотреть на меня, а я буду смотреть в ответ, то нам стоит познакомиться. Я — Хиллари Родем“. Вот и всё», — вспоминала она в интервью для Clinton House Museum.

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Через несколько дней они отправились на первое свидание. В 1974 году Хиллари переехала в Арканзас, чтобы быть рядом с будущим мужем. Там они оба преподавали право в Университете Арканзаса. Во время одной из поездок Хиллари по делам Билл очень скучал по ней и настолько не хотел оставаться без любимой, что купил для них небольшой коттедж. Когда Хиллари вернулась, он сказал: «Я его купил. Теперь ты должна выйти за меня замуж, ведь я не могу жить там один. Итак, ты выйдешь за меня».

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Однако прежде чем услышать заветное «да», Биллу пришлось трижды делать Хиллари предложение. Она вспоминала: «На самом деле я дважды отказывала ему, когда он предлагал мне выйти замуж. Впервые это произошло в Англии, во время нашей поездки после окончания юридического факультета. Я сказала, что не могу согласиться, потому что ещё не готова. Примерно через год он спросил снова, и я снова ответила „нет“. Тогда он сказал, что больше не будет делать предложения, пока я сама не буду готова ответить „да“».

По данным Clinton House Museum, Билл мечтал о пышном свадебном торжестве, тогда как Хиллари даже не хотела обручального кольца. В конце концов пара нашла компромисс: они устроили вечеринку по случаю помолвки, на которой Хиллари познакомилась с друзьями Билла, а впоследствии провели небольшую камерную свадебную церемонию и масштабный прием. Они поженились 11 октября 1975 года. Церемония состоялась в коттедже, который Билл приобрел для них накануне.

По данным исторического общества, ещё вечером перед свадьбой у Хиллари не было готового платья. Ее мать была в шоке и в спешке отвезла дочь в универмаг Dillard’s в торговом центре Fayetteville Mall. Там Хиллари купила кружевное платье от Jessica McClintock за 53 доллара — одну из первых моделей, которые она увидела.

Церемонию провел местный священник в гостиной дома. Празднование состоялось в доме их друзей, а медовый месяц Клинтоны провели в мексиканском Акапулько. 27 февраля 1980 года у супругов родился их единственный ребёнок — дочь Челси.

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Сегодня Хиллари и Билл — уже бабушка и дедушка, ведь их дочь Челси вместе с мужем Марком Мезвинским воспитывает троих детей.

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