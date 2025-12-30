- Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Свадебные туфли шведских принцесс: в чем выходили замуж Виктория, Мадлен и София
Это незаслуженно забытая деталь образа невесты, на которую практически никогда не обращают внимания. Мы же решили исправить несправедливость.
Обычно главная звезда любой свадьбы — платье невесты, ведь к нему всегда приковано больше всего внимания. Однако другие атрибуты образа, в частности туфли, обычно остаются незамеченными, ведь спрятаны за длинной юбкой.
Свадебная обувь обычно тоже тщательно подбирается и заслуживает не меньшего признания. Мы собрали свадебные туфли трех принцесс Швеции — Виктории, Мадлен и Софии.
Свадебная обувь принцессы Виктории
Наследница престола выбрала гламурную атласную пару от Vivier, которая была украшена крупными брошами со стразами.
Свадебная обувь принцессы Мадлен
Она была разработана брендом Oscar de la Renta и имела романтический дизайн, поскольку была украшена прозрачными деталями и имела атласные ремешки.
Свадебная обувь принцессы Софии
Пара разработана брендом Charlotte Olympia и была лаконичной и лаковой. Оригинальным была подошва туфель, ведь имела платформу в виде сердца.
Также напомним, что ранее мы рассказывали о свадебных туфлях британских принцесс и герцогинь.