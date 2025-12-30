Свадебные туфли шведских принцесс: в чем выходили замуж Виктория, Мадлен и София

Виктория, Мадлен и София / © Getty Images

Обычно главная звезда любой свадьбы — платье невесты, ведь к нему всегда приковано больше всего внимания. Однако другие атрибуты образа, в частности туфли, обычно остаются незамеченными, ведь спрятаны за длинной юбкой.

Свадебная обувь обычно тоже тщательно подбирается и заслуживает не меньшего признания. Мы собрали свадебные туфли трех принцесс Швеции — Виктории, Мадлен и Софии.

Свадебная обувь принцессы Виктории

Наследница престола выбрала гламурную атласную пару от Vivier, которая была украшена крупными брошами со стразами.

Свадебная обувь принцессы Виктории / © Getty Images

Свадебная обувь принцессы Мадлен

Она была разработана брендом Oscar de la Renta и имела романтический дизайн, поскольку была украшена прозрачными деталями и имела атласные ремешки.

Свадебная обувь принцессы Мадлен / © Getty Images

Свадебная обувь принцессы Софии

Пара разработана брендом Charlotte Olympia и была лаконичной и лаковой. Оригинальным была подошва туфель, ведь имела платформу в виде сердца.

Свадебная обувь принцессы Софии / © Getty Images

Также напомним, что ранее мы рассказывали о свадебных туфлях британских принцесс и герцогинь.