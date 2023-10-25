Платье для "Моны Лизы": история розового наряда Жаклин Кеннеди и почему такое же носила Одри Хепберн

В 1963 году Джеки стала популярнее во Франции из-за того, что привезла их шедевр на свою родину, но встречала она картину в копии платья, которое создал французский модельер.

За годы своего пребывания в Лувре самая известная картина в мире "Мона Лиза", написанная Леонардо да Винчи, покидала музей всего трижды - в 1911 году, когда Винченцо Перуджа украл ее и увез в Италию; в 1963 году, когда она отправилась в США; и в 1974 году, когда ее повезли в Японию. Каждая из этих поездок вызывала огромный резонанс и принесла еще больше популярности.

Инициатором путешествия этого шедевра изобразительного искусства в Америку была тогдашняя первая леди Жаклин Кеннеди. Сначала картина выставлялась в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, а затем в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Сообщалось, что за время экспозиции "Мону Лизу" увидело около 2 миллионов человек.

Событие стало, однозначно, дипломатическим триумфом для Жаклин и ее мужа, который на тот момент уже пребывал на посту президента третий год, и укрепило франко-американские отношения. Также событие повысило их с мужем популярность внутри страны и за рубежом. А вот в честь открытия выставки 8 января 1963 года был организован торжественный прием для VIP-гостей, французских представителей и политиков. В тот раз Джон Кеннеди выступил перед гостями с речью.

На приеме века Жаклин появилась в розовом свободном шифоновом вечернем платье без бретелек. Наряд для первой леди создал ее личный дизайнер Олег Кассини.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Платье также имело аппликацию с бусинами по всей длине, отделку на подоле и небольшой шлейф. В зоне декольте платье украшала драпировка. Наряд Кеннеди дополнила высокой прической, серьгами с бриллиантами и высокими белыми перчатками.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Платье смотрелось на фигуре первой леди утонченно и элегантно, но несмотря на это не являлось оригинальным. На самом деле эту модель придумал французский модельер Юбер де Живанши и не в розовом, а в желтом цвете. Точно в таком же платье в том же 1963 году в журнале LIFE появилась актриса Одри Хепберн, и, вероятно, для нее это платье и было создано модельером, поскольку она являлась его музой и близкой подругой.

Audrey Hepburn photographed by Howell Conant for Life Magazine, 1962 pic.twitter.com/4gbUO5r3aO — Audrey Hepburn (@SoAudreyHepburn) January 4, 2021

Жаклин же питала слабость к французским модельерам, но после того, как пресса раскритиковала ее за дорогой шопинг в Париже во время президентской кампании мужа, не могла позволить себе покупать там наряды, тем более в статусе первой леди. Поэтому женщина заказывала точные копии французских брендов в американских бутиках и своего личного дизайнера Кассини. Целью того, что ее наряды шились в США, было показаться патриотичной американскому электорату.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

В 2021 году платье выставлялось в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в рамках выставки, посвященной нарядам Жаклин.

Платье Жаклин Кеннеди во время выставки / Фото: Getty Images

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