Тайна "золотых" корсетов французского двора: роскошная мода, которая удивляет и сегодня

Портрет мадам де Гейдан в роли Флоры / © Getty Images

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Если присмотреться к портретам придворных дам времен Людовика 14 (французского короля, правившего с 1643 по 1715 год), можно заметить, что многие из них носят корсеты, которые кажутся сделанными из чистого золота, рассказала историк Эми Бойнгтон.

Особенностью этих лифов является то, что они как бы надеты поверх платьев и привлекают внимание к невероятно тонкой талии их обладательниц. Иногда это даже не полноценные лифы, а скорее пояса или корсажи, специально созданные для того, чтобы максимально подчеркнуть узкую талию.

Портрет мадам де Гейдан в роли Флоры / © Getty Images

На многих из таких портретов, особенно второй половины 17 века, женщины изображены в маскарадных костюмах, иногда они предстают в образе богинь. Корсеты вряд ли были действительно золотыми, скорее всего, их основой служили жесткие корсеты из китового уса, которые затем обтягивали тканью или покрывали вышивкой, имитирующей золото. Другим возможным материалом могла быть позолоченная кожа.

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Конечно, художники могли несколько преувеличивать эффект, делая эти корсажи ещё более похожими на доспехи или нагрудные панцири античных времён. Чтобы еще сильнее подчеркнуть богатство и высокий статус владелицы, такие изделия иногда украшали драгоценными камнями и бриллиантами.

Это действительно была очень экстравагантная модная тенденция, которая чаще всего встречалась именно во Франции. Скорее всего, их можно было изготовить практически в любой форме и дизайне, которые пожелала заказчица.

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