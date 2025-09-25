Тиара «Узелки любви»: почему принцесса Уэльская носит только ее

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Кейт в роли принцессы

Титул принцессы Уэльской Кейт получила после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, когда монархом стал король Чарльз, а его титул принца Уэльского автоматически перешел к его старшему сыну принцу Уильяму — мужу Кейт Миддлтон. С тех пор принцесса участвовала в семи разных торжественных мероприятиях британской королевской семьи и пять раз носила именно эту тиару «Узелки любви».

Королевская шкатулка — не для Кейт

Ходят слухи, что у принцессы Кейт нет доступа к королевской шкатулке, которая досталась королеве Камилле, как супруге монарха и королеве-консорту после смерти Елизаветы II. Злые языки говорят, что Кейт и хотела бы носить какую-то другую тиару, но королева Камилла не считает это необходимостью. Однако никаких подтверждений таким слухам нет.

Принцесса Уэльская в тиаре «Узелки любви» / © Getty Images

За три года в роли принцессы Кейт посетила в общей сложности семь мероприятий, а вот королева Камилла — аж целых одиннадцать. Это связано и с тем, что у них разные институционные обязанности, а также с тем, что Кейт на целый год выпала из рабочего графика из-за болезни.

Когда Кейт носила «Узелки любви»

В 2022 году принцесса Уэльская носила тиару на государственном банкете в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.

Принцесса Кейт на банкете в честь президента Южно-Африканской Республики / © Getty Images

Ее же она выбрала для приема дипломатического корпуса в декабре 2023 года и полгода ранее для свадьбы кронпринца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы.

И дважды надевала ее для государственных банкетов в 2025 году — в июле на банкет в честь визита президентской четы Франции Эмманюэля и Брижит Макрон и в сентябре в честь визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Уильям и Кейт на банкете в честь президента Франции Эмманюэля Макрона / © Getty Images

Уильям и Кейт на банкете в честь президента США Дональда Трампа / © Getty Images

Кейт первой носила тиару после принцессы Дианы

«Узелки любви» иногда еще называют «Кембриджской тиарой». Украшение было создано для бабушки королевы Елизаветы II — Марии Текской (королевы Марии, супруги короля Георга V) в 1914 году. Ее создал Дом Garrard из жемчуга и бриллиантов, которые ранее принадлежали королевской семье.

Королева Мария смоделировала головной убор своей бабушки принцессы Августы Гессенской — оригинальную Кембриджскую тиару с «узлом влюбленных», которая в настоящее время находится в неизвестной частной коллекции. По словам придворного ювелира, когда королева Мария заказала украшение, она пожертвовала для его изготовления тиару из своей собственной коллекции ювелирных украшений — тиару леди Англии.

Принцесса Диана в тиаре «Узелки любви» / © Getty Images

После смерти королевы Марии в 1953 году тиара перешла в наследство ее внучке королеве Елизавете II — она надевала тиару всего несколько раз в 50-х годах. В 1981 году королева Елизавета II одолжила тиару «Узелки любви» на свадьбу Дианы Спенсер и своего старшего сына принца Чарльза. Но Диана решила надеть на свадебное торжество фамильную тиару Спенсер, которая являлась семейной реликвией. Однако, несмотря на это, принцесса Диана после этого часто носила тиару «Узелки любви», хотя неоднократно жаловалась, что диадема такая тяжелая, что от нее болит голова. Когда Диана и Чарльз развелись в 1996 году, тиара вернулась королеве Елизавете II.

Кэтрин стала первой королевской особой, которая носила тиару после принцессы Дианы. Это произошло в 2015 году.

Какие еще тиары за три года носила Кейт

Для приема дипломатического корпуса в декабре 2022 года принцесса выбрала так называемую тиару «Цветок лотоса» или «Папирусную тиару королевы-матери» — подарок, который король Георг VI преподнес своей жене королеве Елизавете.

Принцесса Уэльская в тиаре «Цветок лотоса» / © Associated Press

А также Кейт появлялась в тиаре «Стратмор Роуз» на государственном банкете в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Букингемском дворце в ноябре 2023 года. Тиара была подарком королеве-матери Елизавете и хранилась в королевской шкатулке после ее смерти.

Уильям и Кейт на банкете в честь президента Южной Кореи / © Associated Press

Формально нет причин, по которым принцесса Уэльская не может появляться в других тиарах из королевской сокровищницы, так как нет таких тиар, которые бы предназначались только для королевы-консорта. Но почему она носит только «Узелки любви» — вопрос остается открытым.